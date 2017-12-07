  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin ile görüştü

Erdoğan-Putin ile görüştü

Giriş Tarihi: 7.12.2017 20:36 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 21:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin ile görüştü

Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kudüs konusundaki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Ayrıntılar Geliyor...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN