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'nün Gaybubet'inde yakalanan 68 kişinin sorgusu sürüyor

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.12.2017 16:56 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 16:58
FETÖ'nün Gaybubet'inde yakalanan 68 kişinin sorgusu sürüyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 68 kişinin sorgusu sürüyor. Operasyonda çok sayıda dijital verinin çözüm�� için uzman ekip görevlendirildi.

elebaşı in yeğeni Salman Gülen'in de bulunduğu 68 şüpheli sorgu için Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne getirildi.

YEĞEN GÜLEN ÖRGÜTÜN RUSYA YAPILANMASINDA GÖREV YAPIYORMUŞ

kullandığı tespit edilen yeğen Gülen'in örgütün Rusya yapılanmasında görev aldığı ayrıca bu ülkede doktora yaptığı tespit edildi.

UZUN ZAMANDIR ANKARA'DA GAYBUBET EVİ'NDE SAKLANIYORDU

FETÖ ile bağlantılı Kaynak Holding de SGK kaydı çıkan yeğen Gülen'in uzun zamandır Ankara'da nde saklandığı öğrenildi.

Operasyonda askeri imamlar il içe imamları ve okul imamlarının da yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin saklandığı yerlerde ele geçirilen dijital delillerin çözümü için uzman bir ekip görevlendirildi.

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FETÖ'nün Gaybubet'inde yakalanan 68 kişinin sorgusu sürüyor
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