FETÖ'nün Gaybubet'inde yakalanan 68 kişinin sorgusu sürüyor

FETÖ elebaşı Fetullah Gülenin yeğeni Salman Gülen'in de bulunduğu 68 şüpheli sorgu için Ankara Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne getirildi.

YEĞEN GÜLEN ÖRGÜTÜN RUSYA YAPILANMASINDA GÖREV YAPIYORMUŞ

Bylock kullandığı tespit edilen yeğen Gülen'in örgütün Rusya yapılanmasında görev aldığı ayrıca bu ülkede doktora yaptığı tespit edildi.

UZUN ZAMANDIR ANKARA'DA GAYBUBET EVİ'NDE SAKLANIYORDU

FETÖ ile bağlantılı Kaynak Holding de SGK kaydı çıkan yeğen Gülen'in uzun zamandır Ankara'da Gaybubet evlerinde saklandığı öğrenildi.

Operasyonda askeri imamlar il içe imamları ve okul imamlarının da yakalandığı bildirildi. Şüphelilerin saklandığı yerlerde ele geçirilen dijital delillerin çözümü için uzman bir ekip görevlendirildi.

FİRARİ ESKİ SAVCI FETÖ'CÜ CELAL KARA'NIN BYLOCK MESAJLARININ İÇERİKLERİNE ULAŞILDI