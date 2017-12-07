FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında flaş karar

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 21'i tutuklu 86 sanığın yargılandığı davada, 1 sanığın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binadaki büyük salonda görülen duruşmada, sanık avukatlarının talepleri alındı.

Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Abdurrahman Baltacı'nın mevcut delil durumundan tahliyesine, 6 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

Aralarında Kavurmacı ve Güllü'nün de olduğu 20 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Aydınlı Şirketi'ne 5, diğer şirketlere 3 kişilik bilirkişi heyeti atayarak, şirketlerin mali hareketleriyle ilgili finansman raporu alınmasına hükmetti.

Heyet ayrıca, Ekonomi ile Maliye Bakanlığı ve Zafer Çağlayan'ın davaya katılma talebiyle şirketlerin ve mal varlıkların üstündeki tedbirlerin kaldırılması istemini reddetti.

Duruşma, 26 Mart 2018 tarihine ertelendi.