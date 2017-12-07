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’da büyük operasyon! Gözaltılar sürüyor

Giriş Tarihi: 7.12.2017 07:02 Güncelleme Tarihi: 7.12.2017 07:56
İstanbul’da büyük operasyon! Gözaltılar sürüyor

'da soruşturması kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen / soruşturması kapsamından sabahın ilk ışıklarıyla operasyon yapıldı. Eş zamanlı olarak önceden belirlenen bir çok adrese polisler tarafından baskın yapıldı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda, zanlılar Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadale Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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İstanbul’da büyük operasyon! Gözaltılar sürüyor
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