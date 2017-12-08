Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Kudüs konusundaki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

İsrail'in 1980'de aldığı Kudüs'ü ilhak kararının, uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiş olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin attığı son adımın bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek BM Güvenlik Konseyi nezdinde bu hususların takipçisi olacaklarını belirtti.

İki lider, ikili ve uluslararası konularda görüş teatisi için yakın temasta olma konusunda da mutabık kaldı.