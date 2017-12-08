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Erdoğan-Putin ile görüştü

Giriş Tarihi: 7.12.2017 20:36 Güncelleme Tarihi: 8.12.2017 01:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin ile görüştü

Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Kudüs konusundaki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, Kudüs konusundaki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde bulunuldu.

İsrail'in 1980'de aldığı Kudüs'ü ilhak kararının, uluslararası toplum ve BM tarafından reddedilmiş olduğuna dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD yönetiminin attığı son adımın bölgedeki barış ve istikrarı olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

Rusya Devlet Başkanı Putin de aynı görüşleri paylaştığını ifade ederek BM Güvenlik Konseyi nezdinde bu hususların takipçisi olacaklarını belirtti.

İki lider, ikili ve uluslararası konularda görüş teatisi için yakın temasta olma konusunda da mutabık kaldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin ile görüştü
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