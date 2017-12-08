'Genelkurmay Karargahı' davasında ara karar açıklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'nda yaşanan eylemlere ilişkin davada, mahkeme Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun da aralarında bulunduğu tanıkların dinlenmesi için tebligat çıkarılmasına ve dosyanın gizli tanıkları Kuzgun ve Şapka'nın ise açık kimlikleriyle dinlemesine hükmetti.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 221 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıkların yanı sıra sanık yakınları ve avukatları katıldı.

Savunmaların tamamlanmasının ardından sanık ve avukatların talepleri ile duruşma savcısının mütalaasını alan mahkeme, ara kararını açıkladı.

Buna göre, sanıklardan eski Yarbay Deniz Aydın ile eski Uzman Çavuş Mustafa Mengi adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

"Suçun vasıf ve mahiyeti", "delil durumu" ve "adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı" gerekçesiyle diğer sanıkların tahliye taleplerini reddeden mahkeme, duruşmayı 12 Şubat'a erteledi.

Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun da aralarında bulunduğu tanıkların dinlenmesi için tebligat çıkarılmasını kararlaştıran mahkeme, dosyanın gizli tanıkları Kuzgun ve Şapka'nın da açık kimlikleriyle dinlemesine hükmetti.

Sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin başka mahkemelerde görülen "anayasal suçlara" ilişkin davalarının bu dosyayla birleştirilmesi için müzekkere yazılmasını karar veren mahkeme, ayrıca örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen sanıkların internet trafiği ile yazışma içeriklerinin tespit edilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, darbe girişimi öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşmek için karargaha gelen MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı uğurlayan tutuksuz sanık eski protokol subayı Üsteğmen Kübra Yavuz'un mal varlığı üzerindeki tedbirle adli kontrol şartını kaldırıldı.

- İLK DURUŞMA 22 MAYIS'TA YAPILDI

Dosyanın bir numaralı ismi sanık eski YAŞ üyesi Orgeneral Akın Öztürk'ün yanı sıra eski tümgeneral Mehmet Dişli, eski korgeneral Satı Bahadır Köse, eski tuğgeneral Mehmet Partigöç'ün de aralarında bulunduğu 221 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması 22 Mayıs'ta yapılmıştı.

Bugüne kadar görülen duruşmalarda, sanıklar sivil imam Birol Kurubaş, eski Yarbay Özcan Karacan ve eski Albay Özay Yılmaz dışındaki sanıkların savunmaları alındı.

Bundan sonraki duruşmalarda söz konusu sanıkların beyanlarının ardından tanık ve müştekiler dinlenecek.