Zaman Gazetesi eski yazar ve çalışanları hakim karşısında

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan yargılamada çoğunluğu Zaman gazetesinin eski çalışanı veya yazarı olan, aralarında Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Ahmet Turan Alkan'ın da bulunduğu 30 kişi sanık olarak bulunuyor.

Silivri Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülen davanın ikinci duruşmasında ise davada tutuklu sanıklar, Ahmet Metin Sekizkardeş, Ahmet Turan Alkan, Alaattin Güner, Ali Bulaç, Cuma Kaya, Faruk Akkan, Hakan Taşdelen, Hüseyin Belli, Hüseyin Turan, İbrahim Karayeğen, İsmail Küçük, Mehmet Özdemir, Murat Avcıoğlu, Mustafa Ünal, Mümtazer Türköne, Onur Kutlu, Sedat Yetişkin, Şahin Alpay, Şeref Yılmaz, Yüksel Durgut ve Zafer Özsoy'dan oluşuyor.

Davanın ikinci oturumunda davanın tutuksuz sanıkları İhsan Duran Dağı, Ahmet İrem, Ali Hüseyinçelebi, Süleyman Sargın, Osman Nuri Arslan, Osman Nuri Öztürk, Lale Sarıibrahimoğlu, Nuriye Akman ve Orhan Kemal Cengiz'in sorguları yapılacak.

İDDİANAMEDEN

Davanın 64 sayfalık iddianamesinde tüm sanıklar hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla da 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

17-25 ARALIK DARBE TEŞEBBÜSÜNDE ZAMAN GAZETESİ

İddianamede, 2013 yılı Nisan ortalarından itibaren FETÖ/PDY'nin medyada görevli üyelerinin bilinçli ve sistemli s¸ekilde 17-25 Aralık 2013'te sözde "yolsuzluk" adı altında gündeme getirilecek iddiaların bir kısmını sosyal medyada şifreli ve imalı bir biçimde işlemeye başladığı, Mehmet Baransu, Emre Uslu, "Şefkat Tepe" adlı dizi, Abdülhamit Bilici, Bülent Korucu, Zaman Gazetesi Washington Temsilcisi Ali Aslan'dan verilen örneklerle anlatılıyor.

Zaman gazetesinde köşe ve haber yazarlarının da 17-25 Aralık sürecinde olaya müdahil olarak algı mühendisliğine katkıda bulunduğu da iddianamede yer alıyor.

ALİ BULAÇ İLK DURUŞMADA ŞU İFADELİ KULLANMIŞTI: FETÖ'NÜN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU KABUL EDİYORUM

"FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu kabul ediyorum. Ben silahlı terör eylemine girmedim, silahlı çatışmaya girmedim."