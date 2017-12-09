Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin işgalini haritalarla açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovasyon ve Girişimcilik Haftası Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada, etkinliğin, hayırlı neticeler doğurmasını temenni etti.

"İSRAİL BİR İŞGAL DEVLETİDİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail bir işgal devletidir. Şu anda polisiyle bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar, F16'larıyla Gazze'ye saldırıyorlar. Bir taraftan Filistin'e saldırıyorlar. Niye? Ben güçlüyüm." dedi.

İSRAİL'İN FİLİSTİ'İ İŞGALİNİ BÖYLE GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1947 yılındaki Filistin haritasını göstererek Filistin'in paylaşımının ardından İsrail'e yarıdan fazla toprak verildiğini aktardı. Daha sonra Filistin'in adeta lime lime edildiğini, İsrail'in o bölgenin tamamını işgal ettiğini dile getiren Erdoğan, "Değerli gençler, değerli kardeşlerim, İsrail bir işgal devletidir ve şu anda polisiyle, bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar. F16'larıyla Gazze'ye saldırıyorlar. Bir taraftan Filistin'e saldırıyorlar. Niye? 'Ben güçlüyüm.' Şunu açık ve net söylüyorum, güçlü olmak haklı olmak anlamına gelmez. Haklı olan güçlüdür. Bunu böyle bilelim. Bu karar bir defa bölgeyi ciddi manada tahrik ve tahrip etmektedir. Kağıt üstünde küresel adalet, güvenlik ve istikrarı sağlamakla görevli bir yapının bizzat kendi üyeleri tarafından itibarsızlaştırıldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN KUDÜS KARARININ ARKASINDA EVENGELİSTLER VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın Kudüs'le ilgili kararının hiçbir hükmü ve geçerliliği olmadığını ifade ederek, "Bugün yaşadıklarımız sonuç. Asıl sorun sistemin kendisidir. Bizim itirazlarımızın tepki çekmesinin sebebi de budur. ABD'nin Kudüs ile ilgili kararının bizim nazarımızda hiçbir geçerliliği yoktur. Kudüs devlet terörü uygulayan bir ülkenin insafına terk edilemez. Bunları ancak işgalciler yapar. Devlet terörü estirenler yapar. Kudüs'ün kararı işgalci bir devletin eline bırakılamaz. Kudüs bizim göz bebeğimiz, ilk kıblemiz, kırmızı çizgidir. Bu kararın arkasında evengelistler var. Bunu sayın başkandan dinledim. Bu karara asla rıza göstermeyeceğiz. Çarşamba günü İstanbul'da İİT Olağanüstü liderler zirvesini topluyoruz" dedi.