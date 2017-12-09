Firari savcı Yüzgeç'in ByLock mesajları deşifre edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "darbe girişimi" olarak kabul edilen 17-25 Aralık operasyonlarının firari eski savcısı Mehmet Yüzgeç'in örgüt mensuplarıyla yaptığı "ByLock" yazışmaları deşifre edildi.

FETÖ mensubu eski firari savcı Yüzgeç'in örgüt mensuplarıyla şifreli haberleşme programı "ByLock" üzerinden yaptığı yazışmalara ulaşıldı.

DATA HATLARI İLE İLGİLİ UYARILARDA BULUNMUŞ

Deşifre edilen yazışmalarda eski savcı Yüzgeç'in "mahrem abisi" olduğu değerlendirilen kişinin örgüt içi iletişimde kullanılan data hatları konusunda uyarılarda bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu örgüt yöneticisinin, Yüzgeç'in olduğu gruba attığı mesajda data hatları temini konusunda yapılması gerekenler şöyle sıralandı:

"Bizler öğrenci arkadaşlardan hat almaya çalışıyoruz ancak bu da belli rakamların üstüne çıkmıyor. Bu yüzden sizlerin, uygun akrabalarınız üzerine data hat almanızın hepimizi rahatlatacağını düşünüyoruz. Burada dikkat edilecek husus soy ismin farklı olması. Mesala kayınpeder, kayınvalide, baldız veya soy ismi farklı olan akrabalarınız üzerine alınacak data hatları kullanışlı olacaktır. Daha da güzeli 3. dereceden akrabalar üzerine olanlardır. Bir diğer ayrıntı kontörlü olması gerekiyor, faturalı değil."

"HAKEMLİ DERGİLERDE MAKALE İMKANI"

Aynı gruptaki "ByLock" yazışmalarında paylaşılan "Hakemli dergilerde makale imkanı" konulu mesajda, örgüt mensuplarının akademik dergilerde makale yayınlamaları için yapmaları gerekenler şöyle anlatıldı:

"Kıymetli abiler, 6 ayda bir ulusal olarak yayımlanan ve ULAKBİM'de taranan 29 hukuk dergisinden birisi olan Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisinin 2016 Haziran sayısı armağan olarak çıkarılacak. Özellikle doçentlik için çalışan abiler için aranan şartlardan olan ULAKBİM'de taranma şartı dergide mevcuttur. Makalesini yayımlatmak isteyen abilerin nisan ayı sonuna kadar mahkemenin internet sitesinde belirtilen kriterlere uygun olarak makalelerini göndermesi gerekir. Gönderen abiler bize de bilgi verirse iyi olur."

FİRARDAN SONRA MOTİVASYON İÇERİKLİ YAZIŞMALAR YAPILMIŞ

"ByLock" mesajlarında Yüzgeç'in Ağustos 2015'te firar ettikten sonra Türkiye'de bulunan örgüt mensuplarıyla motivasyon içerikli yazışmalar yaptığı da belirlendi.

Yazışmalarda geçen "Gerçek yiğitlik" başlıklı iletide, FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklananları motive etmek için "Eli kelepçeli bacılarımızın dereceleri Meryem validemizin, Hatice ve Ayşe analarımızın seviyesine yükseliyor. Gönül erleri istikameti hiç bozmamalı, öfkelerinizi yutmalı şiddetlerini hiddetlerini içerilerinde boğmalı. Böyle bir mağlubiyet aslında galibiyet sayılır. Çok önceden hizmete karşı içlerinde derin bir nefret varmış. Üstad, telattuf edin göze gelmeyin diyor." ifadeleri dikkati çekti.

"ÇOK GÜZEL GÜNLER YAKIN"

Yüzgeç'in örgüt mensubu hakim ve savcılarla olan kriptolu yazışmaları da deşifre edildi. Buna göre, Yüzgeç'in eski hakim Erdal Kılıç'a 1 Şubat 2016' da gönderdiği darbe iması içeren "ByLock" mesajında, "Bu dünyada da çok güzel günler yakın" şeklindeki ifadeleri dikkati çekti.