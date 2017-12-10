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Erdoğan minik adaşları ile görüştü

Giriş Tarihi: 10.12.2017 19:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan minik adaşları ile görüştü

, 3 yaşındaki Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini taşıyan üçüzler ile Valiliğinde bir araya geldi.

, ilk kez 2015 yılında ki ziyareti sırasında tanıştığı; 3 yaşındaki Recep, Tayyip, Erdoğan isimlerini taşıyan üçüzlerle bugünkü Sivas ziyaretinde yeniden bir araya geldi.



Sivas Valiliğindeki ziyaret sonrası üçüzlerin annesi Dilek Akıncı ve babaları Kemal Akıncı çok mutlu olduklarını belirterek, "İlk kez 2015 yılında görüşmüştük. Daha sonra telefonla görüştük. Sivas'ı ziyaret ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Valilikte kendisi ile görüştük. Çok mutluyuz" dedi..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan minik adaşları ile görüştü
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