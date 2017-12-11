ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararının ardından Filistinlilerin protestoları sürüyor. İsrail askerlerinin sert müdahalesiyle karşılaşan yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı, 4 kişi öldü. Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri aktarmak için canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Ramazan Aktaş olaylar karşısında duygusal anlar yaşadı.



Direniş'in 5. gününde Filistinli Müslüman kadınların ve küçük çocukların İsrail askerleri tarafından yumruklandığı anlara şahit olan muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

İşte canlı yayındaki o anlar...

A Haber muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı!