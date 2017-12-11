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A Haber muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı!

Giriş Tarihi: 11.12.2017 18:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 18:40
A Haber muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı!

'te yaşanan son gelişmeleri aktarmak için canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Ramazan Aktaş canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

ABD Başkanı 'ın kararının ardından Filistinlilerin protestoları sürüyor. askerlerinin sert müdahalesiyle karşılaşan yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı, 4 kişi öldü. Kudüs'te yaşanan son gelişmeleri aktarmak için canlı yayına bağlanan A Haber muhabiri Ramazan Aktaş olaylar karşısında duygusal anlar yaşadı.

Direniş'in 5. gününde Filistinli Müslüman kadınların ve küçük çocukların İsrail askerleri tarafından yumruklandığı anlara şahit olan muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı.

İşte canlı yayındaki o anlar...

A Haber muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı!

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A Haber muhabiri canlı yayında gözyaşlarını tutamadı!
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