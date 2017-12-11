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'den Netanyahu'ya sert sözler

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2017 23:29 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 01:56
AK Parti'den Netanyahu'ya sert sözler

Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü , İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı 'a yönelik sözlerini şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü , Twitter hesabından, Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mahir Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini şiddetle kınıyoruz. Bir işgal devletinin başında, her türlü hukuksuzluğa imza atanları, bölgenin tarihi ve siyasi gerçeklerine aykırı olan tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz?. bölgesinde barış ve istikrarı sağlamaya, mazlumun ve mağdurun yanında olmaya, hakkın yanında saf tutmaya, her türlü hukuksuzluğun karşısında olmaya devam edecektir."

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AK Parti'den Netanyahu'ya sert sözler
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