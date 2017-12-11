AK Parti'den Netanyahu'ya sert sözler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Twitter hesabından, Netanyahu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Mahir Ünal, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini şiddetle kınıyoruz. Bir işgal devletinin başında, her türlü hukuksuzluğa imza atanları, bölgenin tarihi ve siyasi gerçeklerine aykırı olan tüm eylemlerine son vermeye çağırıyoruz?. Türkiye bölgesinde barış ve istikrarı sağlamaya, mazlumun ve mağdurun yanında olmaya, hakkın yanında saf tutmaya, her türlü hukuksuzluğun karşısında olmaya devam edecektir."