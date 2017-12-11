Başbakan Binali Yıldırım TBMM'de konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım TBMM'de Meclis Bütçe görüşmelerinde konuşuyor.



Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:



Amerikan yönetimi bu karar ile kaosu yeniden alevlendirecek bir planın kararını vermektedir. Bu olayda göstermiştir ki BM'nin dengesiz yapısının küresel sorunlara çözüm bulmakta yetersizdir.

Çarşamba günü İslam İşbirliği Zirvesi İstanbul'da toplanıyor. Mesele çok ciddidir. Bölge barışını değil aynı zamanda küresel barışı da tehtit etmektedir.

Bilinmelidir ki yıllardır bedel ödeyen Filistin halkı bu kibirli karar karşısında asla yalnız değildir. Bilinmelidir ki bundan sonra da Türkiye Filistin halkının yanında olmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanımız ile Trump arasında görüşme olmadı. Trump bunu bildiği için aramaya bile cesaret edememiştir.

Kudüs'te birçok İsrail'in devlet kuruluşları yer almaktadır. Biz Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımadık bundan sonra da tanımayacağız.

Ülkemizi hayal kırıklığına uğratan gelişmeleri görüyoruz. FETÖ elebaşının faaliyetlerinin kısıtlanmaması, yargılanmaması ve iadesi için Amerika tarafından adım atılmaması.

PYD ile iş birliğini ısrarla sürdürmüşlerdir, sürdürmeye devam etmektedirler. Diğer bir konu da Amerika'da devam eden bir dava var.

Davadan 24 saat canlı yayın yapılıyor. Kimler var, davada tanıklardan biri FETÖ'den firari polis. Yargılamayı yapan FETÖ'nün Türkiye'ye getirdiği ağırladığı hakim. Biz bu davadan ne bekleyeceğiz?

Genel başkan burada Zarrab davasını tekrar açalım dedi. Bunu söylerken de Zarrab için 'şarlatan' dedi, buna benzer bir şey dedi.

Adı geçen bakanlar hakkında yüce meclis soruşturma komisyonu kurmuş ve soruşturmaya gerek olmadığına karar vermiş. Genel Kurul da bu soruşturmanın açılmaması yönünde kararını ortaya koymuş.

Bu şahıs diyor ki ' Ben yalan söylersem ceza almadan kurtulurum'.

2018 bütçesini değerlendirirken dış politikadan önemli bir diğer şey AB ilişkileridir. AB tam üyelik süreci daha da uzamamalı sonuca ulaşılmalı. Birlikte ya içine kapanıp küçülecek ya da çok sesliliği esas alarak güçlü şekilde geleceğe yürüyecektir. Bu da Türkiye'nin tam üyeliği ile olacaktır.

Kıbrıs meselesi Avrupa Birliği üyeliğini tıkayan bir konu olmaktan çıkarılmalıdır.

Suriye'de siyasi sürecin ilerletilmesi çabalarımız sürüyor. Astana kararları etkisiyle alanda şiddet azaldı. Nihai çözüm şüphesi teröre bulaşmamış unsurların içinde olacağı toprak bütünlüğü sağlanmış Suriye'nin yeniden inşasıdır.

Asla Kürt kardeşlerimizi hedef almadık, onların ihtiyaçlarını görecek iletişimi açık bıraktık. DEAŞ ve PKK, Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor. Irak hükümetinin sınır kapısını tam kontrol altına almak için önümüzdeki günlerde Gaziantep'te toplantı gerçekleştireceğiz.

İnsan haklarının ayaklar altına alındığı büyük bir etnik kıyım yaşıyoruz. myanmar'da insanlar evlerinden atılmış durumda. Oraya insani yardımları en önce ulaştıran Türkiye olmuştur.

Terörle mücadele konusunda, önemli yol aldığımız bir yıldan bahsetmek istiyorum. Bu başarıda güvenlik ve istihbarat birimlerimizin uyum içinde çalışmasının etkisi vardır. Terör örgütü ağır darbe almış, teröre katılım bitme noktasına gelmiştir. Terör varlığını sınır ötesine taşımak zorunda kalmıştır. Terör hem içeride hem de dışarı da yok edilecektir. Fırat Kalkanı bölgesi terörden tamamıyla temizlenmiştir.

Süleyman Şah Karakolu güvenlik nedeniyle boşaltılmış, daha sonra tekrar faaliyete geçecektir. Artık bu topraklarda terör asla yer bulamaz. Terör bitecek. Sadece terörü ve teröristleri değil, gençlerin istikbalini karartan umutsuzluğu ortadan kaldırıyoruz.



Anayasa değişikliği olursa ekonomi geride kalır diyenler siyasi olarak istifa etti. Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin büyümesi sürdü. Bize kaybedeceksiniz diyenler bir kez daha kaybetti. Milli irade bir kez daha kazandı.

Türkiye umudun adıdır, adaletin adresidir. Bu güne kadar adalet sistemiyle ilgili sorunların çözülmesi için birçok reformlar gerçekleştirdik.



EĞİTİM VE ALT YAPIYI ELE ALAN BÜTÇE

Bütçenin özelliklerine değinmek istiyorum.

Bu bütçe mali disiplini odak alan bir bütçedir. Büyümeyi, yatırımı destekleyen bir bütçedir. Eğitim ve alt yapıyı öncelikle ele alan bir bütçedir. İktidara geldiğimzide bütçe açığımız milli gelire göre yüzde 11.5 dir. Gelişmiş ülke ortalamalarına göre bu çok daha iyi konumdadır. Bütçeyi sadece büyütmedik daha etkin kullandık.

2017'ye girerken bu bütçe görüşmelerinde felaket senaryoları oluşturmuşlardı. Ne oldu, aldık tedbirlerimizi hayata geçirdik işte sonucu ortada.

Sayın Kılıçdaroğlu, 2018 2017'den daha güzel olacak.

Bugün büyüme oranı yüzde 11.1 olarak açıklandı. Dünya böyle bir büyüme oranı görmedi. Yıl Sonu itibariyle büyüme oranımız 6 buçuk ile 7 arasında gerçekleşecek.

''EGE YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE ARASINDA BİR SORUN DEĞİLDİR''

Kılıçdaroğlu, sayın cumhurbaşkanımızın Lozan'ın değiştirilmesi konusundaki açıklamalarına gönderme yaptı. Arkasındaki sebep şudur. Yunanistan, soydaşlarımızın hakkı Lozan'da belirtilmesine rağmen buna uymuyor. Bir anlaşmayı uygulamayan ülkeye 'bunun değişmesi gerek' demenin neresi yanlış. Milli duruş budur. Milli duruş ülkesini dışarıda şikayet etmekle olmaz. Ege adalarından tek bir çakıl taşı bile iktidarımız döneminde gitmemiştir.

Biz şunun bilinmesini isteriz bu adalar, bu formasyonlar, kaya parçaları o günün teknolojisiyle anlaşmaya dair edilmemiştir. Ege ne bir Yunan gölüdür ne de Türk gölüdür. Ege Yunanistan ile Türkiye arasında bir sorun değildir. Ege adalarıyla ilgili ilk anlaşmazlıklar Kardak krizi ile ortaya çıkmıştır.



İzmir İstanbul 2 saat 50 dakika Kemal Bey. Ama bilmiyorum Osmangazi Köprüsü'nden geçtin mi? Fakat çok güzel. Engin altan, en pahalı hizmet olmayan hizmettir. Bunu aklından çıkarma. Sayın Kılıçdaroğlu, (Ankara- İstanbul Otoyolu) sen yürüyerek gittin ama yürüyerek ölçülmez bu. Otoyol parası ödemediğin için. Otoyol ücreti 89 değil, 70 lira.

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