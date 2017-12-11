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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: yönetimi geri adım atmalıdır

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.12.2017 23:16 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 01:58
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ABD yönetimi geri adım atmalıdır

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Trump'ın kararının, bölgede kaos ve çatışmaların fitilini ateşlediğini belirterek, " hükümeti orantısız güç kullanımını durdurmalı, yönetimi de geri adım atmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Başkanı 'ın, ABD'nin Büyükelçiliğini Telaviv'den 'e taşıma kararını açıklamasının bölgede yeni kriz, kaos ve çatışmaların fitilini ateşlediğini belirtti.

İsrail güvenlik güçlerinin, iki gündür kararı protesto edenlere karşı orantısız güç kullandığına ve tartışmasız şiddet uyguladığına dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Kullandığı orantısız güç ve uyguladığı şiddetten dolayı İsrail Hükümetini ve İsrail'i ve bunlara müsebbip ABD yönetimini bir kez daha şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümeti, orantısız güç kullanımını ve şiddet uygulamasını derhal durdurmalıdır. ABD yönetimi de geri adım atmalıdır.

İslam ülkeleri ve müslümanlar, samimi ve cesur bir tutum takınmak zorundadır. Kudüs, sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların ve İslam ülkelerinin ortak derdi ve davasıdır. Bu dava, birlik ve dayanışma ile samimi ve cesur hareket edilirse ancak başarıya ulaşır."

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Başbakan Yardımcısı Bozdağ: ABD yönetimi geri adım atmalıdır
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