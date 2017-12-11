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'li 'dan darbe tehdidi

Giriş Tarihi: 10.12.2017 23:45 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 01:56
CHP'li Murat Hazinedar'dan darbe tehdidi

’li Beşiktaş Belediye Başkanı 'ın hain darbe girişiminden 9 ay önce darbe olacağı tehdidinde bulunarak ’ye desteğini açıkladığı görüntüleri ortaya çıktı. Hazinedar, 15 Temmuz’dan bir gün önce de ani bir şekilde yurt dışına çıkma kararı aldı.

Grubu medyasına kayyum atanmasıyla örgüte desteğe koşan Hazinedar Bugün TV'ye yaptığı açıklamada, darbe tehdidinde bulunduğu görüntüleri ortaya çıktı. Hazinedar şöyle konuştu: "Türkiye'nin önemli kurumlarından bir tanesine böyle fütursuzca el konulmasının tamamen siyasi olduğu ortada. Koza İpek Grubu farklı düşündüğü için cezalandırılıyor. Bir şeyi unutmasın kimse; Türkiye'de şu anda Koza Grubuna yapılan bu müdahalenin örneği yoktur. Tarih bizi çok yakın bir gelecekte haklı çıkartacak ama bu gidişatta ısrar edilirse Türkiye'nin önünde çok daha büyük sıkıntılar olacak. Toplumsal çatışmalar yani hukuksuzluğun ötesinde Türkiye'yi belki de tarihinin en kötü en olumsuz noktalarına götürebilir. Koza İpek Grubu'na ve Kanaltürk, Bugün, Millet ve Bugün TV'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum".

CHP'Lİ MURAT HAZİNEDAR'DAN DARBE TEHDİDİ

DARBE GİRİŞİMİNDEN BİR GÜN ÖNCE YURT DIŞINA ÇIKMA KARARI

'ye açıkça destek veren 'ın hain darbe girişiminde bir önce yurt dışına çıkma kararı aldı. Darbe olacağı haberini aldığı anlaşılan Hazinedar'ın ani bir karar alarak 14 Temmuz 2016 tarihinde yurt dışına gideceğine dair verdiği dilekçesi ortaya çıktı.

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CHP'li Murat Hazinedar'dan darbe tehdidi
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