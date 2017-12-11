Cumhurbaşkanlığı'ndan Netanyahu'ya çok sert tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şunları ifade etti:

"İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik açıklamalarını en sert biçimde kınıyoruz

Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan, Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, Birleşmiş Milletler kararlarını sistematik biçimde ihlal eden İsrail'in öncelikle kendi yaptıklarının hesabını vermesi gerekir.

İlk kıblemiz olan Kudüs'ü, bir oldu bitti ile işgal devletinin başkenti yapacaklarını sananlar, abesle iştigal etmektedirler. İsrailli yetkililer ülkemize ve liderimize saldırmak yerine Filistin topraklarının işgaline son vermelidir"

FİLİSTİN'E ÇAĞRI YAPTI, ERDOĞAN'I HEDEF ALDI...

Benyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ortak basın toplantısında gerilimi daha da tırmandıracak açıklamalar yapmış, Filistinlileri Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmeye çağırmıştı.

Netanyahu, "Filistinliler ne kadar erken Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanırsa barış o kadar erken gelir" dedi.

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Kendi ülkesinde Kürt köylerini bombalayan, gazetecileri hapse atan, İran'ın uluslararası yaptırımların etrafından dolaşmasına yardım eden, Gazze dahil masum insanları öldüren teröristlere destek veren bir liderden ahlak dersi almaya alışık değilim" demişti.