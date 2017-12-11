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'nün medya tetikçileri hakkında flaş karar

Giriş Tarihi: 11.12.2017 19:24 Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 19:38
FETÖ'nün medya tetikçileri hakkında flaş karar

, ve 'ın da aralarında bulunduğu 'nün medya yapılanmasına ilişkin 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, Mehmet Altan ve Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın tahliye talepleri reddedildi. Duruşma 12 Şubat'a erteledi.

Medya Yapılanması Davası; mahkeme ara kararında, Altan kardeşler ve 'ın da aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Şubat'a ertelendi..

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FETÖ'nün medya tetikçileri hakkında flaş karar
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