FETÖ'nün medya tetikçileri hakkında flaş karar

Giriş Tarihi: 11.12.2017 19:24Güncelleme Tarihi: 11.12.2017 19:38
Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin 6'sı tutuklu 7 sanığın yargılandığı davada, Mehmet Altan ve Ahmet Altan ile Nazlı Ilıcak'ın tahliye talepleri reddedildi. Duruşma 12 Şubat'a erteledi.
FETÖ Medya Yapılanması Davası; mahkeme ara kararında, Altan kardeşler ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 12 Şubat'a ertelendi..