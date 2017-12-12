FETÖ'cü yarbay duruşmada kamera kayıtlarını gülerek izledi

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halk Eğitim Merkezi salonunda yapılan duruşmada, eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ve eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında yer aldığı 31 tutuklu sanık ile diğer tutuksuz bazı sanıklar hazır bulundu.

BAŞSAVCIYI TEHDİT ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER DURUŞMA SALONUNDA İZLETİLDİ

Başbakanlık adına avukat Halit Çokan'ın da katıldığı duruşmada, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi kapsamında tutuklanan ve TSK'dan ihraç edilen Yarbay Latif Çiçek'in, askeri konvoyun önünü kesen vatandaşları ve Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül'ü tehdit etmesine ilişkin görüntüleri duruşma salonunda izletildi.

Vatandaşlar ve polis ekiplerince çekilen görüntülerde, Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı kışladan zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Çiçek komutasındaki bir grup askerin otoban gişelerinde, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ve Kaymakam Vekili Tarkan Keskin ile vatandaşlar tarafından durdurulması yer alıyor.





VATANDAŞLARDAN ACİLEN YOLU AÇMASINI İSTEMİŞ

Görüntülerde, Çiçek'in vatandaşlardan acilen yolu açmalarını isteyerek, gelen talimat gereği İstanbul'a gitmeleri gerektiğini belirtmesine yer veriliyor.

Vatandaşlara hitaben "Ortalık karışık, galeyana gelmeyin. Biz emir kuluyuz, ne emrederlerse onu yaparız." diyen Çiçek'in, "Siz yolu açın, biz gereğini yapacağız. Kimsenin burnu kanamayacak" sözleri de görüntülerde bulunuyor.

DURUŞMA SALONUNDA GÖRÜNTÜLERİ İZLERKEN PİŞKİN PİŞKİN GÜLDÜ

Duruşma salonunda görüntüleri izleyen Çiçek'in zaman zaman güldüğü ve diğer sanıklara bir şeyler söylediği görüldü.

Cemalettin Doğan ile diğer sanıklar ise görüntüleri dikkatlice izledi.

"YOLU AÇALIM, YOKSA ATEŞ EDERLER"

Görüntü kayıtlarına göre, "Ordu ne emir verirse biz onu yerine getiririz." diyen Çiçek'in, "Siz de biliyorsunuz. Belki de bizi şeye gönderiyorlar… Galeyana gelmeyin, siz ayrılın. Bizi göreve çağırdılar, göreve gidiyoruz. Oradaki huzuru sağlamaya gidiyoruz. Biz kimsenin burnu kanamadan gideceğiz. Ordu ne emir verirse biz onu yaparız. Yolu açalım, yoksa ateş ederler, uygunsuz bir davranış olur. Askerin silahı var, herkes açılsın. Biz de vatan görevi yapıyoruz. Size verilen emirler var, bize verilen emirler var." şeklinde söylemlerde bulunuyor. Sık sık vatandaşların askeri araçlara ve personele yaklaşmaması uyarısında bulunan Çiçek, "Uzaklaşalım, yolu açalım. Asker içerisine vatandaş girmesin, uygun değil. Provoke etmeyin, herkes görevini yapıyor. Kimsenin burnu kanamayacak. Bizim muhatabımız polis. Medya önünde oynamaya gerek yok, kameraları kapayın. Emir verdiler, gidiyoruz. Emir komuta zinciri sıralı. Bizim yapacağımız bir şey yok. Biz devlet memuruyuz, emir kuluyuz. Ordudan tugaya emir geldi. Biz kimseyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Bize verilen emirler var." diyerek vatandaşın engeli kaldırması için çaba sarf ediyor.





"ÖNCE BENİ VURUN ÖYLE GEÇİN"

Yarbay Çiçek ile tartışan Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Soner Gül ise askeri araçların İstanbul'a gitmesine izin verilmeyeceğini belirtiyor.

"Allah rızası için geri dönün." diyen Gül, "Önce beni vur geç, bunun hesabını iki cihanda vereceksiniz. Bunun hesabını soracağız." diyerek birliklerin geri dönmesi için çaba gösteriyor.

Görüntülerde, Yarbay Çiçek'in Başsavcı Gül ve polislerce gözaltına alınması da yer alıyor.



PİŞKİN PİŞKİN GÜLDÜ

Bu sırada Çiçek, duruşmada görüntüleri izleyen gazetecilere gülerek, "Bunları da yazın, dövdüler beni." dedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.