Prof. Dr. Gabor Hamza kimdir?

1949 Budapeşte doğumlu olan Gabor Hamza Eötvös Lorand Üniversitesi'nde eğitim gördü. 1972'de Hukuk doktorasını aldıktan sonra 1976-77 yıllarında Münih Ludwig Maximillan Üniversitesi'nde, 1979-80 yıllarında Roma Sapienza Üniversitesi'nde ve 1980-81 yıllarında da Köln Üniversitesi'nde çalışmalarını sürdürdü. 1984'te Eötvös Lorand Üniversitesi Roma Hukuku Kürsüsü'ne profesör olan Dr. Hamza; Avrupa, Amerika ve Asya'nın değişik ülkelerinde misafir öğretim üyesi olarak bulundu. Roma hukuku, Medeni hukuk, AB hukuku, Türkiye dahil Doğu Avrupa hukuk sistemleri ve Karşılaştırmalı hukuk başlıca çalışma alanları. Macaristan Bilimler akademisi üyesi olan Profesör Hamza, Vatikan Şark Enstitüsü "Oriens Arca Iuris" Ödülü ve Macaristan Devlet Liyakat Nişanı sahibidir.