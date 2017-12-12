  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı - İbrahim Çağlar kimdir?

son yolculuğuna uğurlandı - İbrahim Çağlar kimdir?

Giriş Tarihi: 12.12.2017 16:16
İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı - İbrahim Çağlar kimdir?

İTO Başkanı , 'ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. İbrahim Çağlar kimdir?

İBRAHİM ÇAĞLAR KİMDİR?

1960 yılında İstanbul, Erenköy'de doğan , aslen Konyalı olan İbrahim Çağlar evli ve 2 çocuk babasıdır.
Çağlar, TOBB Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, TEPAV Mütevelli Heyeti üyeliği, Darülaceze Mütevelli Heyeti üyeliği, Marmara Grubu Vakfı Stratejik ve Sosyal Araştırmalar, Mütevelli Heyet ve Akademik Konsey üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Vakıfların dışında AK Parti ve MÜSİAD Kurucu Üyesi olan Çağlar, 2004-2010 yılları arasında TOBB Yönetim Kurulu Sayman üyeliği ve aynı tarihlerde TSE Yönetim Kurulu üyeliği yaparken, 2006-2012 yılları arasında DEİK Yönetim Kurulu üyeliği ve 2003-2006 seneleri arasında da İTHİB yönetim kurulu üyeliğini yürütmüştür.

İstanbul Ticaret Odası'nda 1999 yılında Meclis üyeliği ile göreve başlayan Çağlar, 2004-2009 yılları arasında İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olmuştur. 2009-2013 yılları arasında İTO Meclis Başkanlığı, 2013 yılından itibaren ise İTO Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı - İbrahim Çağlar kimdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN