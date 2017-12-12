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  3. Son dakika: İTO Başkanı İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika: Başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Giriş Tarihi: 12.12.2017 16:11 Güncelleme Tarihi: 12.12.2017 16:46
Son dakika: İTO Başkanı İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Başkanı () için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da cenaze törenine katıldı.

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Başkanı () için Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ve Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazede yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Öncelikle değerli kardeşim merhum İbrahim Çağlar'a tekrar Allahtan rahmet diliyoruz. Biz siyasette özellikle son dönem bu yola İbrahim kardeşimiz ile beraber çıktık. Kendileri de Türkiye'nin en önemli bir kuruluşu İTO'ya başkan oldu. İş dünyasına baş sağlığı diliyorum. Biz kaza ve kadere iman etmiş insanlarız. Aslolan mümin olarak, her an ölümle beraber yaşadığımızı bilmek, ölümü öldürmek. Tekrar tüm dostlarımıza baş sağlığı diliyorum."

İTO Başkanı İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Biz Kaza ve Kadere iman etmiş insanlarız. Ölümün ne zaman, nerede, nasıl geleceği belli olmayan bir sürecin içindeyiz. Aslolan Mümin olarak olarak her an ölümle beraber yaşadığımız bilmek, ölümü öldürmek. Aslolan bu" diye konuştu. Ardından helallik alındı. Helallik alınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabe örtüsü sarılı tabutuna birlikte omuz verdi. İbrahim Çağlar'ın naaşı omuzlarda cenaze aracına götürüldü.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazenin araca konulmasının ardından aracın yanına geldi. İbrahim Çağlar'ın çocuklarıyla cenaze aracının yanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, onlara başsağlığı diledi. Daha sonra Çağlar'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Sahrayıcedid Aile Kabristanı'na defnedilmek üzere götürüldü.

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Son dakika: İTO Başkanı İbrahim Çağlar son yolculuğuna uğurlandı
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