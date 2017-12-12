  1. Haberler
  2. Gündem Haberleri
  3. Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

merkezli / operasyonu: 7 gözaltı

Giriş Tarihi: 12.12.2017 10:21
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

ve Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'da hesapları olduğu, KHK ile kapatılan iş yerlerinde kayıtları bulunduğu iddia edilen, aralarında üniversite öğrencisi, ev kadını, mali müşavir, mühendis ve meslekten ihraç edilen polislerin de yer aldığı 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu çerçevede, Kayseri ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı.

Firari 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN