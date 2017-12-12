"Kudüs’ün yeni Selahaddin’i Erdoğan"

Arti33.com'un haberine göre Chaabane Bensaci imzalı yazıda, dünyada ABD'nin aldığı Kudüs ile ilgili karara en sert tepkinin Ankara ve Tahran'dan geldiğine dikkat çekildi.

Yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kudüs'ün yeni Selahaddin'i olduğu kaydedildi.

Arap ülkelerinden utandırıcı cılız sesler yükseldiğini kaydeden Bensaci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dan da büyük övgü ile bahsetti. Cezayirli gazeteci, Erdoğan için 'Kudüs'ün yeni Selahaddin'i' ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-İRAN İŞBİRLİĞİ

Arap ülkelerinden hiç bir şey beklememek gerektiğini aktaran Cezayirli gazeteci, hiçbirinin karşı koyma gibi bir gücünün bulunmadığını kaydetti. Bölgenin yeni gücünün Rusya ile güçlü bağlara sahip Türkiye-İran işbirliği olduğunu aktardı.

İSLAM DÜNYASININ YENİ SÖZCÜSÜ TÜRKİYE



İslam'ın yeni sözcüsünün artık Arap ülkelerinden olmadığını kaydeden Cezayirli gazeteci, doğrudan Amerika dolaylı olarak da İsrail'e sıkı sıkıya bağlı ne Suudi Arabistan, ne de Mısır olduğunu vurguladı. Ayrıca şeytani bir planla Arap birlikteliğini yok etmek için dinamitlenen Irak ve Suriye'nin de böyle bir gücünün olmadığını aktardı. İslam'ın yeni sözcüsünün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu aktaran Cezayirli yazar, Kudüs'ü konuşmak üzere Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı'nı İstanbul'da toplantıya çağırdığını hatırlattı..