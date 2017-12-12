Prof. Dr. Hüseyin Arslan kimdir?

1968 yılında doğdu. 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde bitirdiği lisans eğitiminin ardından 1994'te yüksek lisansını ve 1998 yılında ise doktorasını Texas Dallas'ta bulunan Güney Metodist Üniversitesi'nde tamamladı. Beş yıla yakın bir süre Ericsson firmasında araştırma mühendisi olarak çalıştı. Dr. Arslan, kablosuz ve mobil haberleşme literatürüne yapmış olduğu katkılar sebebiyle 2016 yılında Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından Fellow unvanına layık görüldü. Fiziksel katman algoritmaları, dalga biçimi tasarımı, bilişsel radyo, spektrum algılama, kablosuz haberleşme güvenliği gibi konularda 60'tan fazla United States Patent and Trademark Office's (US) patenti ve başvurusu olan Dr. Arslan'ın 10'un üzerinde patenti lisanslandı. 15 yıldır Güney Florida Üniversitesi'nde (USF, Tampa, Florida) öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Arslan, halen İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin kurucu dekanı ve "5G ve Ötesi Araştırma Laboratuvarı"nın yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürüyor.