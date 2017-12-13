Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden "İİT mesajı"

Birliğin internet sitesinde yayımlanan mesajda zirveye katılacak liderlere hitaben şu ifadelere yer verildi:

"Barışçıl projelerin hiçbiri İsrail'i, Kudüs'ü Yahudileştirme çalışmasından alıkoymadı, hatta yerleşim birimleri inşası daha da arttı. Bu nedenle düzenleyeceğiniz zirvenin ve ümmetin sloganı 'birlik ve kurtuluş' olsun. Halihazırda yapılması gereken budur."

"STRATEJİK PLAN GELİŞTİRİLMELİ"

Zirvenin zor şartlar altında gerçekleştiğine işaret edilen mesajda, zirvede mevcut krizlerden kurtuluşu sağlayacak stratejik bir plan geliştirilmesi temennisinde bulunuldu.

ABD YÖNETİMİNE BOYKOT ÇAĞRISI

"Kudüs, peygamberlerin size emanetidir. Ümmetimiz, Kudüs'ü ve işgal altındaki Filistin topraklarını fikir birliğine varmadan ve ülkelerinin konumunu güçlendirmeden kurtaramaz." ifadesine yer verilen mesajda, ABD yönetiminin boykot edilmesi gerektiği vurgulandı.

Birliğin mesajında ayrıca, liderlere, Suriye, Yemen, Libya ve Arakan'daki sorunlara çözüm bulma çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.