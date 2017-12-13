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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden " mesajı"

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.12.2017 23:00 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 01:53
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İİT mesajı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yarın 'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı () olağanüstü zirvesine katılacak liderlere birlik olma ve 'ün kurtuluşu için yol haritası belirleme çağrısı yaptı

Birliğin internet sitesinde yayımlanan mesajda zirveye katılacak liderlere hitaben şu ifadelere yer verildi:

"Barışçıl projelerin hiçbiri 'i, 'ü Yahudileştirme çalışmasından alıkoymadı, hatta yerleşim birimleri inşası daha da arttı. Bu nedenle düzenleyeceğiniz zirvenin ve ümmetin sloganı 'birlik ve kurtuluş' olsun. Halihazırda yapılması gereken budur."

"STRATEJİK PLAN GELİŞTİRİLMELİ"

Zirvenin zor şartlar altında gerçekleştiğine işaret edilen mesajda, zirvede mevcut krizlerden kurtuluşu sağlayacak stratejik bir plan geliştirilmesi temennisinde bulunuldu.

ABD YÖNETİMİNE BOYKOT ÇAĞRISI

"Kudüs, peygamberlerin size emanetidir. Ümmetimiz, Kudüs'ü ve işgal altındaki topraklarını fikir birliğine varmadan ve ülkelerinin konumunu güçlendirmeden kurtaramaz." ifadesine yer verilen mesajda, ABD yönetiminin boykot edilmesi gerektiği vurgulandı.

Müslüman alimlerden ABD ürünlerini boykot çağrısı

Birliğin mesajında ayrıca, liderlere, Suriye, Yemen, Libya ve Arakan'daki sorunlara çözüm bulma çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden "İİT mesajı"
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