Haberler > Gündem Haberleri > İİT'nin kuruluşu o olaya dayanıyor

'nin kuruluşu o olaya dayanıyor

'da toplanan , 'in başkenti olarak tanıma kararı aldı. İstanbul'daki toplantı akıllara, 'in kurulduğu 1969 yılını getirdi.

Giriş Tarihi: 13.12.2017 21:06 Güncelleme Tarihi: 13.12.2017 21:15
İİT'nin kuruluşu o olaya dayanıyor

'den sonra 4 kıtadan 57 üyesiyle en büyük devletlerarası teşkilat olan 'nın kuruluşu () da aslında Müslüman dünyasının Kudüs'e verdiği öneme dayanıyor.

MESCİD-İ AKSA'NIN YAKILMASI SONRASI RABAT'TA KURULDU

İİT, 1969'da Müslümanların en önemli değerlerinden olan Mescidi Aksa'nın kundaklanmasından sonra Fas'ın kentinde toplanan İslam ülkeleri devlet ve hükümet başkanlarının aldığı kararla kuruldu.

MICHAEL DENNİS ROHAN MESCİD-İ AKSA'YI YAKMIŞTI

, 21 Ağustos 1969'da Avusturalyalı Hristiyan fanatik Michael Dennis Rohan tarafından yakılmıştı.

Kundaklama sonucu Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberinin yanı sıra pek çok tarihi mekan yanmıştı.

ROHAN'A ŞAŞIRTICI ŞEKİLDE DELİ RAPORU VERİLDİ

Camiyi yok etmenin Mesih'in gelişini hızlandıracağına inandığını iddia eden Rohan, Church of God isimli tarikat mensubuydu.

Rohan'a daha sonra akli melekelerinin yerinde olmadığına dair rapor verildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İİT'nin kuruluşu o olaya dayanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN