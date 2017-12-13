İİT'nin kuruluşu o olaya dayanıyor

BM'den sonra 4 kıtadan 57 üyesiyle en büyük devletlerarası teşkilat olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kuruluşu (İİT) da aslında Müslüman dünyasının Kudüs'e verdiği öneme dayanıyor.

MESCİD-İ AKSA'NIN YAKILMASI SONRASI RABAT'TA KURULDU

İİT, 1969'da Müslümanların en önemli değerlerinden olan Mescidi Aksa'nın kundaklanmasından sonra Fas'ın Rabat kentinde toplanan İslam ülkeleri devlet ve hükümet başkanlarının aldığı kararla kuruldu.

MICHAEL DENNİS ROHAN MESCİD-İ AKSA'YI YAKMIŞTI

Mescid-i Aksa, 21 Ağustos 1969'da Avusturalyalı Hristiyan fanatik Michael Dennis Rohan tarafından yakılmıştı.

Kundaklama sonucu Kıble Camisi'nin mihrabı ve bin yıllık minberinin yanı sıra pek çok tarihi mekan yanmıştı.

ROHAN'A ŞAŞIRTICI ŞEKİLDE DELİ RAPORU VERİLDİ

Camiyi yok etmenin Mesih'in gelişini hızlandıracağına inandığını iddia eden Rohan, Church of God isimli tarikat mensubuydu.

Rohan'a daha sonra akli melekelerinin yerinde olmadığına dair rapor verildi.