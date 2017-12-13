İslam İşbirliği Teşkilatı'a katilan üye ülkeler hangileri? - İşte 2017 İİT'ye katılan ülkeler

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını açıklamasının ardından Müslümanlar ayağa kalkmış ve birçok tepkiler gösterilerek protestolar düzenlenmişti. Bu skandal kararın ardından bugün İstanbul'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İslam Zirvesi Konferansı'nda tarihi karar verildi. İİT'den yapılan açıklamada ''bütün ülkeleri bu kararı tanımaya davet ediyoruz'' denildi. Peki İslam İşbirliği Teşkilatı'nda hangi ülkeler var, kimler katıldı? İşte İİT'ye katılan ülkeler...

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) TOPLANTISINA HANGİ ÜLKELER KATILDI?

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde olağanüstü toplandı.

İTT'YE KATILAN ÜLKELER

Öte yandan misafir ülke olarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da zirve de yer aldı. İİT Olağanüstü Zirvesi'ne 48 ülkeden katılım olurken, Afganistan, Azerbaycan, Brunei, Endonezya, Filistin, Gine, İran, Katar, Kuveyt, Komorlar, Lübnan, Sudan, Ürdün ve Yemen Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı ya da Kral, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı, Cibuti, Kazakistan Meclis Başkanı, Pakistan ve Malezya Başbakan, Özbekistan Senato Başkanı, Umman Sultan'ın özel temsilcisi düzeyinde katılım sağlıyor.

Gözlemci ülkelerden KKTC'yi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, misafir ülke statüsünde bulunan Venezuela'yı da Devlet Başkanı Nicolas Maduro temsil ediyor.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NA ÜYE OLAN 57 ÜLKE

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brunei, Burkina-Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, Yemen.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Uluslararası hukuka, hakkaniyete sahip çıkan ülkeleri, Kudüs'ü Filistin devletinin işgal altındaki başkenti olarak tanımaya davet ediyorum. Buradan bir kez daha ifade ediyorum ki Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir." dedi.

Filistin'le ilgili barışa öncülük etmesini beklediğimizi ABD Başkanı, 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamıştır. Uzun söze göre yok, Kudüs'te birkaç dakika dolaşan herkes orasının işgal altında olacağını anlayacaktır. Kudüs'te bir kaç dakika dolaşan biri oranın işgal altında olduğunu anlayacaktır. Zaten işgal altında olan bu şehirle ilgili böyle bir kararın açıklanmasının hiçbir hükmü olamaz.