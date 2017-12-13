Son dakika: Kritik zirve başladı... İşte ilk mesaj

İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, saat 08.30'da Dışişleri Bakanları toplantısıyla başladı. Toplantının açılış konuşmasını ev sahibi olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı. Çavuşoğlu açılış konuşmasının ardından basın mensuplarına kapatılan toplantıda, İslam ülkelerinin dışişleri bakanlarına şöyle seslendi:

İstanbul'daki kritik 'Kudüs' zirvesi başladı

ZULME DUR DEMEK İÇİN TOPLANDIK

"Bugün zulme dur demek için toplandık. ABD yönetimi geçtiğimiz hafta aldığı kararla insanlık vicdanını yaraladı. Hem de derinden yaraladı. ABD'nin attığı bu adım İsrail'in Kudus'ü işgal girişimini meşrulaştırmayı hedefliyor. İslam ümmetinin bu tabloya sessiz kalmasını bekliyorlar. Ama biz hiçbir zaman susmayacağız. Bu zorbalık, barış olasılığını ve ortak yaşam zeminini yok eder. ABD'nin aldığı bu karar bizim için yok hükmündedir."

ALTINDA İMZASI BULUNAN KARARLARI İHLAL EDİYOR

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla tüm dünyaya yaptığı çağrıyı yenilemek istiyoruz. Gelin üç semavi dinin kutsal mekanı olan Kudüs'e sahip çıkalım. Karşı karşıya olduğumuz duruma bir bakın. BM Güvenlik Konseyi'nin daimi bir üyesi, altında kendi imzası bulunduğu kararları ihlal ediyor."

ÖNCELİK FİLİSTİN'İN TANINMASI

*Değerli kardeşlerim, peki bizler ne yapıyoruz? Neler yapacağız? Öncelikle Filistin devletinin diğer tüm ülkelerce tanınması gerekiyor. Bunun için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Bir tarafta işgalci konumunda olduğu BM kararlarıyla tespit edilmiş İsrail var. Diğer tarafta ise işgal altında olduğu uluslararası toplumca kabul edilen, üstelik her geçen gün daha fazla toprağı gasp edilen Filistin var. Geldiğimiz noktada Filistin devletinin tanınmasının barış sürecine atıfla geçiştirilmesi mümkün değildir. Diğer ülkeleri Filistin devletini 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz. Bu noktada hayati önem arz eden bir diğer husus, Filistinli kardeşlerimizin birlik ve beraberliğinin sağlanmasıdır."

HUKUK ÇİZGİSİNDEN AYRILMADAN MÜCADELE

"Değerli kardeşlerim, bu mücadelede hukuk çizgisinden elbette ayrılmayacağız. Provokasyonlara kapılmayacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tüm organlarının ve Kudüs Komitesi ile Kudüs Temas Grubu gibi mekanizmalarının sağlayacağı destek son derece önemlidir. Bu mekanizmaları da çok aktif bir şekilde kullanmamızda fayda var. Kudüs'ün kutsiyetine ve tarihi statüsüne el uzatılmasına asla izin veremeyiz. Yapılacak olan olağanüstü zirve, İslam ümmetinin mücadele azmini gösterecektir. Bu davayı, bu bayrağı hep beraber daha ileriye birlikte taşıyacağız."

"ABD BÖLGEDE YAŞANAN TERÖR VE İSTİKRARSIZLIĞIN KAYNAĞIDIR"

İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Muhammed Bereket, ABD'yi bölgede yaşanan "terör ve istikrarsızlığın kaynağı" olarak nitelendirerek, İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ülkelerine Kudüs'e sahip çıkması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını AA muhabirine değerlendiren Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı Bereket, "ABD bölgede yaşanan terör ve istikrarsızlığın asıl kaynağıdır. Öyle inanıyorum ki Amerikalılar bölgenin tamamında yıkıcı bir rol oynuyor." dedi.

Bereket, Washington yönetiminin Kudüs kararının Arap ve İslam dünyasına bir saldırı niteliği taşıdığını belirterek, "Eğer İsrail'de bir ABD büyükelçiliği olması gerekiyorsa burada Tel Aviv'de olsun. Ancak Kudüs'te yeri yok bu elçiliğin. Çünkü Kudüs, Filistinli, Arap, Müslüman ve Hristiyan kimliğine sahip. Evet, Trump'ın kararı bunu değiştiremez. Ancak bu karar halkımıza ve ümmetimize açık bir saldırı niteliğindedir." ifadelerini kullandı.

İsrail vatandaşı Filistinlilerin de ABD'nin söz konusu kararına tepki gösterdiğini vurgulayan Bereket, "İsrail vatandaşı olan bir buçuk milyon Filistinli adına ABD Büyükelçiliği önünde bir protesto gösterisi düzenledik. Orada, halkımızla, Kudüs ile beraber olduğumuzu, Kudüs'ün kutsallığına ve kimliğine darbe vurmaya çalışan ABD ve siyonist politikalara karşı olduğumuzu ifade ettik." diye konuştu.

- "ERDOĞAN'IN TAVRINI TAKDİR ETTİK"

Bereket, Türkiye'nin devlet ve millet olarak Kudüs'e ilişkin ortaya koyduğu tavra da dikkati çekerek, "Biz Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın, Arap ve İslam ülkelerinin tavrından çok daha ileri olan tavrını takdir ettik. Türkiye halkının resmi tavırla beraber ortaya koyduğu toplumsal tavır göğüs kabartan cinstendi ve umut vadediyordu." dedi.

"Trump'ın aldığı kararın ardından ABD'nin İsrail-Filistin sorununda söz sahibi olması ve ara buluculuk rolü üstlenmesi mümkün değildir. Aslında tarih boyunca ABD, İsrail taraftarlığı yapıyordu. Bana göre bu kararla beraber her şey bitmiştir." diyen Yüksek Arap Takip Komitesi Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu vesile ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşmeyi reddeden Filistin yönetimini, Ezher Şeyhini ve Kıpti Kilisesi Patrikliğini de tebrik ediyorum. Ben Kudüs'e saldırı anlamı taşıyan bu karardan sonra bölgedeki tüm ABD elçilerinin kovulması ve hiçbir ABD'li yetkili ile görüşülmemesi taraftarıyım."

"İİT'YE KUDÜS'E SAHİP ÇIKMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUZ"

Bereket, bugün İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nde ABD'ye karşı net bir tavır ortaya konulması gerektiğine vurgu yaparak, "İslam İşbirliği Teşkilatı'na, Müslümanların ilk kıblesi ve üç kutsal mescitten biri olan Mescid-i Aksa'nın yer aldığı Kudüs'e sahip çıkması çağrısında bulunuyoruz. ABD'nin bu serserice tavrına bir sınır belirlemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

İİT'den Arap Birliği'nin aksine ciddi kararlar beklediğini belirten Bereket, "İstanbul'dan çıkacak kararlar, Arap Birliği zirvelerinin kararlarından daha net ve güçlü olmalıdır. Arap Birliği'nin kararları yapmacık ve anlamsızdı. Öyle ki Trump'ın kararından sonra bile ABD'nin ara buluculuğunu dahi reddedemedi. İİT, ABD'nin Arap ve İslam dünyasında artık yerinin olmadığını deklare etmelidir." diye konuştu.

KUDÜS'TEKİ YARIM ASIRLIK İŞGAL

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve yeni Yahudi yerleşim birimlerinin inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.