Pilot Kerime Ankesörden çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, TSK'daki kriptoları İstanbul'da bulunan bir markette yer alan ankesörlü telefondan, mahrem imamlar tarafından TSK mensubu örgüt üyelerinin arandığını tespit etti.

Mahrem imamların aradığı örgüt üyelerine buluşulacak yer veya irtibata geçilecek nokta söyledikleri ardından yüz yüze görüşme gerçekleştirdikleri bilgisi soruşturma dosyasında yer alıyor. Bu kapsamda ankesörlü telefon kayıtlarını çözen savcılık 333 Fetullahçı asker ve 27'si mahrem imam olmak üzere toplam 360 şüpheli hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkartmıştı. Şüphelilerden 188'i tutuklanırken 65'i ise itirafçı oldu. Soruşturma kapsamında 73 şüphelinin ise firari durumda olduğu belirlendi.

SUİKAST EKİBİ DE GÖRÜŞMÜŞ

Soruşturmada şüpheli olan isimlerin bir kısmı ise hâlihazırda 15 Temmuz darbe girişimine iştirak ettikleri gerekçesiyle tutuklu olarak bulunuyor. Mahrem imamların İstanbul'daki ankesörlü telefondan irtibata geçtiği isimler arasında 15 Temmuz darbe girişimine fiili olarak katılan önemli isimler bulunuyor. Bu isimler arasında, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast ekibinde yer alan SAT timi komutanı olan Yüzbaşı Özay Cödel, SAT ekibi üyesi eski Yüzbaşı Haldun Gülmez yer aldı.

(Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Otal)

TELSİZDEKİ HAİN DE O LİSTEDE

15 Temmuz gecesi İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın telsizle darbeci bir komutanla 'teslim olunması' yönünde bir konuşma yapmıştı. 15 Temmuz gecesi polisin telsizini gasp ederek İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'la görüşen Kuleli Askeri Lisesi'nden 2. Tabur Komutanı Yarbay Turgay Ödemiş'te ankesörlü telefonla mahrem imamla görüşen şüpheliler arasında yer alıyor. Yine darbe girişiminde İstanbul semalarında darbecileri helikopterle taşıyan pilot Kerime Kumaş'ta bunlardan bir tanesi… 1. Ordu Komutanlığı Harekat Başkanlığı Plan Harekat Şube sorumlusu Yarbay Serkan Çetin Akbaş''ın da ankesörlü telefonla haberleştiği belirlendi.

(Kuleli Askeri Lisesi 2. Tabur Komutanı Yarbay Turgay Ödemiş)

HER RÜTBE VAR

İşte mahrem imamların İstanbul'da kullandığı ankesörlü telefonla irtibata geçen diğer önemli isimler: "Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki eski 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Salnur, Türk Telekom binasına baskında yer alan Yarbay Birol Keskinkılıç, 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı olan 51/1 Piyade Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Sefer Eyüp Şensoy, Kurmay Binbaşı Hakan Canlan, Piyade Binbaşı Mevlüt Acar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde emir komuta eden Binbaşı Ahmet Taştan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü işgal etmeye çalışan Binbaşı Muhammet Ertosun, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Binbaşı Cevdet Serbest, Genelkurmay Plan Harekât Dairesi'nde proje subayı olarak çalışan Binbaşı Tunahan Özarslan, eski 122. Filo Komutanı Pilot Binbaşı Ersin Oruçoğlu."

Bu bilgi ile 15 Temmuz darbe girişiminin Fetullahçı Terör Örgütü tarafından organize edildiği perçinlenmiş oldu.

(Yüzbaşı Haldun Gülmez)

(Pilot Kerime Yıldırım)