Son dakika: Kılıçdaroğlu ve 3 vekile fezleke!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkındaki fezlekenin, 12 Eylül 2017'de ulusal bir kanalda referanduma ilişkin beyanları nedeniyle Yüksek Seçim Kurulunun şikayetiyle hazırlandığı belirtildi.

CHP Grup Başkanvekili Özel hakkında, TBMM personelinin bilgisayar kasasını sökerek Genel Kurulda teşhir ettiği, CHP İstanbul Milletvekili Tanrıkulu hakkında, Silahlı İnsansız Hava Aracı ile sivillerin vurulduğu iddiaları nedeniyle fezleke oluşturulduğu ifade edildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Yiğitalp için de sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle fezleke hazırlandığı bildirildi.

Açıklamada, ayrıca HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran'ın 27 Ağustos 2017'de partisinin Antalya İl Başkanlığındaki açıklamalarına ilişkin, TCK'nın "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamalarını içeren 301. maddesi uyarınca soruşturma başlatılması için Adalet Bakanlığından izin talep edildiği belirtildi.

Fezlekelerin, TBMM'ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildiği kaydedildi.