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'ın Türkiye'deki görevlisi emniyete çağrıldı

ABD Federal Soruşturma Bürosunun () Türkiye'deki görevlisi, Emniyet Genel Müdürlüğüne çağrıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.12.2017 18:12 Güncelleme Tarihi: 14.12.2017 01:55
FBI'ın Türkiye'deki görevlisi emniyete çağrıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 'ın Türkiye'deki görevlisi, ABD'de devam eden Hakan Atilla davasında tanık olarak ifade veren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet mensubu Hüseyin Korkmaz'ın öne sürdüğü iddialara ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğüne davet edildi.

New York'ta tutuklu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı davada tanıklık yapan FETÖ mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Korkmaz, FBI'ın kendisine 50 bin dolar verdiğini ve ABD'de oturduğu evin kirasını savcılığın ödediğini söylemişti.

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FBI'ın Türkiye'deki görevlisi emniyete çağrıldı
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