Bediüzzaman'ın talebesinden İslam alemine Kudüs çağrısı

Mehmet (Fırıncı) Nuri Güleç'in basın açıklaması:

"ABD başkanı Donald Trump'un İslâm âleminin kalbi olan Kudüs'ü, her türlü hak ve hukuku ihlâl ederek İsrail'in başkenti ilan etmesi kabul edilemez!

İslâm Ülkeleri Teşkilatına bağlı ülke temsilcilerinin bir araya gelerek bu kararı yok hükmünde sayması ve Doğu Kudüs'ü Filistin devletinin başkenti ilan etmesi memnuniyet vericidir.

İSLAM ALEMİNE ÇAĞRI

Bu vesile ile İslâm âleminin, ümmetin sorunları karşısında tek vücûd olabilmesini temenni eder, zâhiri çirkin olan; Kudüs'ün terörist İsrail devletinin başkenti ilan edilmesi kararının, ümmetin kenetlenmesi gibi bir hayrı netice vermesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim."