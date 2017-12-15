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Antalya'da büyük operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü’ne yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 5 ildeki 7 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda örgütün imamı ve üst düzey yöneticilerinin bulunduğu 6 şüpheli yakalandı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.12.2017 16:58
Antalya'da büyük FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5 ildeki 7 adrese operasyon düzenlendi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlenen operasyonda örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve Gaybubet evleri olarak bilinen evler içerisinde gizlenen haklarında yakalama ve gözaltı kararı bulunan 6 şüpheli yakalandı.

MANİSA İMAMI DA ARALARINDA

Antalya, , Kütahya, Burdur ve Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonda kıskıvrak yakalanan şahıslar arasında örgütün askerlerden sorumlu olan Manisa il abisinin ve üst düzey yöneticilerin bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 176 bin 425 TL, 36 bin 151 dolar, 4 bin 365 Euro ve örgüt mensubu şahısların kullanmakta olduğu 3 adet sahte kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

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Antalya'da büyük FETÖ operasyonu
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