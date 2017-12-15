Tuncay Özkan'la Muharrem İnce'nin adaylık tartışması

Habertürk TV'de Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan şubat ayındaki Kurultay'la ilgili açıklamalar yapı.

"İNCE ADAY OLMAYACAK"

CHP'li Özkan, programda "Kılıçdaroğlu tek aday olacak. Karşısına rakip çıkmayacak. Muharrem Bey yaşadığımız sorunlar nedeniyle 1,5 ay önce Genel Başkanımızı ziyaret etti. Tek, ortak listeyle çıkılmasıyla ilgili görüşünü belirtti. Bu Muharrem İnce'nin kamuoyuna da açıkladığı bir şey." diye konuştu.

HEMEN KARŞILIK GELDİ

Tuncay Özkan'ın bu açıklamalarına Yalova Milletvekili ve daha önceki kurultaylarda aday olan Muharrem İnce'den de yanıt gecikmedi.



CHP'li vekillerin adaylık kavgası

"BUNUN NERESİNİ DÜZELTEYİM"

İnce, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: "İzmir Milletvekili Tuncay Özkan katıldığı bir televizyon programında "1.5 ay önce CHP Genel Başkanı ile bir görüşme yaptığımı, o görüşmede 3-4 Şubat 2018 tarihinde yapılacak Kurultayımızda aday olmayacağımı açıkladığımı" söylemiş. Neresini düzelteyim? 1.5 ay önce böyle bir görüşme olmadı, Sayın Genel Başkan ile en son oğlumun düğün davetiyesini vermek için görüştüm.







"TUNCAY ÖZKAN BENİM BASIN SÖZCÜM DEĞİL"

CHP Genel Başkan adayı olmak için Genel Başkan dahil kimseden icazet alınmaz, Kurultay Delegelerimizin en az 1/10'nun imzasını bulan aday olur. Henüz Kurultay süreci devam ederken, illerimizin büyük çoğunluğunda İl kongrelerimiz yapılmamış ve kurultay delegelerimiz seçilmemişken benim kararımı açıklamak Tuncay Özkan'a mı düşer? Kendisi benim basın sözcüm değildir.

"HERKES KONUŞTUĞUNA DİKKAT ETMEK ZORUNDA"

Türkiye'nin bunca sorunu varken amacım partimin bir Milletvekili ile polemiğe girmek değil doğru bilgilendirmeyi yapmaktır. Herkes televizyonda ne konuştuğuna dikkat etmek zorundadır."