Dün avukatları Hakan Atilla'nın tanık kürsüsünde ifade vereceğini açıklamıştı. Ancak savcılığın Atilla'nın FBI tarafından tutuklanmasından sonra kaydedilen yaklaşık 1 dakikalık videosunu delil olarak göstermek istemesi üzerine savcılık sunumunu tamamlayamadığı için avukatlar savunmaya başlayamadı.

Sarraf'ın ifadesini çürütecek sürpriz tanık!...

Avukatları Atilla'nın sorgulanma videosunda görülen FBI ajanı Jennifer McReynolds'un tanık olarak kürsüye çıkarılmasını talep etti, ancak ABDAdalet Bakanlığı izin vermedi. Bunun üzerine avukatlar dün Hakim Richard Berman'a sınırlı derecede ifadesi alınması için dilekçe verdi. Ancak Berman, akşam saatlerinde bu başvuruyu reddetti.

HATALI DURUŞMA KARARI BUGÜN

Atilla'nın avukatları, savcılığın tanığı 17 Aralık soruşturmasının operasyon amiri eski yardımcı komiser Hüseyin Korkmaz'ın tanıklığa aykırı aşırı beyanları, yorumları, soruşturma sırasında sadece mali şubedeki ofisinde olması, olay yerlerinde tanıklık yapmamış olması ve başsavcılığa verdiği delilleri Türkiye'den çaldığını kabul etmesi üzerine, avukatlar bunların kabul edilemeyeceğini ileri sürerek hatalı yargılamadan davanın düşmesini istemişlerdi.

Hakim Berman'ın bu konudaki kararını bugünkü oturumun açılışında vermesi bekleniyor.

KİM YALAN SÖYLÜYOR?

Hakan Atilla'nın avukatları, müvekkillerinin aleyhine savcılığın sunduğ en önemli delil olan 297 no'lu tape ve ses kaydına ilişkin Reza Sarraf'ın mahkemede verdiği ifadeyi Türk Hava Yolları'ndan bir bilirkişi ile bugün çürütmeyi hedefliyor.

'HAKAN BEYE EMİR VERDİ' İDDİASI

Sarraf, itirafçı olarak oturduğu tanık kürsüsünde, yardımcısı Abdullah Happani ile 10 Nisan 2013 tarihli "Atilla taş koydu" diye bilinen 279 no'lu tape ve ses kaydına açıklık getirirken şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bankadan (Halkbank) çıktıktan sonra görüşmenin özetini anlatıyorum. Süleyman Aslan'ın benim yanımdan Atilla'yı aradığını söylüyorum. "Yapacaksınız bu işi" dedi diyorum. Hakan Atilla'nın taş koyduğunu engellediğini söylüyorum.

Yani o gün içersinde Atilla bey işlemin olmaması için taş koyuyordu. Bu yüzden Süleyman Aslan'la konuştum ve Atilla'nın bu işten hiç haberi olmadığını söyledim. Kendisi benim yanımdan Atilla'ya telefon açtı, Hakan Bey'e işlemin yapılması konusunda bilgi verdi. Hakan Bey de istenileni yerine getirdi."

DELİL YETERSİZLİĞİ

Hürriyet'in haberine göre THY'den gelecek bilirkişinin uçuş raporlarında Atilla'nın bu görüşmeye katılamayacağını belirtmesi durumunda ya Sarraf yalan beyanda bulunduğu için başsavcılıkla yaptığı anlaşma değerini kaybedecek ya da Süleyman Aslan'ın Sarraf'a yalan söylediği yönünde Sarraf'ın avukatları bir argüman başlatacaklar. Hakan Atilla'nın avukatları, bu durumda delil yetersizliğinden derhal davanın düşmesini talep edebilecek.