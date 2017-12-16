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Son dakika: 'un yeni belediye başkanı belli oldu

Belediye Başkanı ’nun istifasının ardından yeni Belediye Başkanı belli oldu. Esenyurt Meclis üyesi olan , Esenyurt’un yeni Belediye Başkanı oldu

Giriş Tarihi: 16.12.2017 16:16 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 16:24
Son dakika: Esenyurt'un yeni belediye başkanı belli oldu
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Son dakika: Esenyurt'un yeni belediye başkanı belli oldu
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