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Haberi: 'ın oğlu Mehmet hayatını kaybetti!

ve Anavatan Partisi Genel Başkanı 'ın büyük oğlu Mehmet 'ın, Beykoz Konakları'ndaki evinde ölü bulunduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 16.12.2017 11:42 Güncelleme Tarihi: 16.12.2017 11:50
Son Dakika Haberi: Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti!

lar'dan ve Anavatan Partisi Genel Başkanı 'ın büyük oğlu 38 yaşındaki Mehmet Beykoz'daki evinde ölü bulundu.

Mesut Yılmaz'ın acı günü

Olay yerine giden polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor. İlk belirlemelere göre Yılmaz'ın evinde ettiği belirtiliyor. Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölüm haberini ABD'de öğrendiği belirtildi. Haberi alan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın Türkiye'ye hareket etmek için hazırlandığı belirtildi.

YAVUZ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Yavuz Yılmaz'ın silahla intihar ettiği fakat ailesinden alınan bilgilere göre Mehmet Yavuz Yılmaz'ın bir silahı olmadığı belirtildi.

Mesut Yılmaz'ın oğlu hayatını kaybetti!

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Son Dakika Haberi: Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti!
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