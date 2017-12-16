Son Dakika Haberi: Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz hayatını kaybetti!

Eski Başbakanlar'dan ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın büyük oğlu 38 yaşındaki Mehmet Yavuz Yılmaz Beykoz'daki evinde ölü bulundu.

Mesut Yılmaz'ın acı günü

Olay yerine giden polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor. İlk belirlemelere göre Mehmet Yavuz Yılmaz'ın evinde intihar ettiği belirtiliyor. Mesut Yılmaz'ın oğlunun ölüm haberini ABD'de öğrendiği belirtildi. Haberi alan eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın Türkiye'ye hareket etmek için hazırlandığı belirtildi.

YAVUZ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Yavuz Yılmaz'ın silahla intihar ettiği fakat ailesinden alınan bilgilere göre Mehmet Yavuz Yılmaz'ın bir silahı olmadığı belirtildi.

Mesut Yılmaz'ın oğlu hayatını kaybetti!