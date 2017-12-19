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: Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız

, BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Kudüs tasarısı ile ilgili, "Şimdi inşallah bu tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşıyacağız." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2017 17:59 Güncelleme Tarihi: 19.12.2017 18:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Omar Guelleh ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

, "Kudüs'ün tarihi statüsünü değiştirecek bu tehlikeli hamleyi önlemek amacıyla BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan karar tasarısı maalesef ABD'nin vetosuna takıldı. Karar tasarısının diğer 14 ülkenin tamamı tarafından desteklenmiş olması önemli ve manidardır." dedi.

BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan Kudüs tasarısı ile ilgili Erdoğan, "Şimdi inşallah bu tasarıyı BM Genel Kurulu'na taşıyacağız. Uluslararası toplumun Genel Kurul'da adalet, hakkaniyet ve barıştan yana güçlü bir tavır sergileyeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kudüs tasarısını BM Genel Kurulu'na taşıyacağız
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