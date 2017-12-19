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Başbakanı 'den, 'e şok uyarı

Başbakanı Haydar el-, Kuzey Irak'taki gösterilerin bölgesel hükümetin yanlış siyasetinden kaynaklandığını belirterek; göstericilere zarar verilmesi halinde müdahalede bulunacaklarını açıkladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2017 20:19 Güncelleme Tarihi: 19.12.2017 20:23
Irak Başbakanı İbadi'den, IKBY'e şok uyarı

, 'ta yaptığı haftalık basın toplantısında, "Kuzeydeki gösteriler, Kürdistan bölgesel hükümetinin yanlış siyasetinden kaynaklanıyor. Merkezi yönetimin görevi, ülkenin tümünü ve her yerindeki vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak. Göstericilere zarar verilmesi halinde müdahalede bulunuruz." dedi.

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Başbakan İbadi, göstericilere de kamu mallarına zarar vermeme çağrısı yaptı.

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'deki memur maaşlarının ödenmemesi konusuna da değinen İbadi, Bağdat'ta oluşturulan inceleme komitesinin öğretmenler, doktorlar ve bazı güvenlik birimleri hakkındaki kadro kaydını tamamladığını, söz konusu alanlardaki memurların maaşlarının yakında ödeneceğini bildirdi.

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'ta gelecek yıl mayıs ayında yapılacak genel seçimlerin erteleneceği iddiasına ilişkin ise İbadi, "Seçimler, ülkede ancak deprem gibi afetler meydana gelirse ertelenir. Başka türlü erteleme kararı söz konusu değil, hiçbir tarafın da bu yönde karar alma yetkisi yoktur." diye konuştu.

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IKBY'de muhalefetin önde gelen partilerinden Goran (Deşişim) Hareketi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) güçlü olduğu Süleymaniye kent merkezinde bazı öğretmenlerin geciken maaşlar ve yolsuzluk karşıtı dün başlayan protestosu kısa sürede kitlesel gösterilere dönüştü.

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Süleymaniye kent merkezinde başlayan gösteriler daha sonra birçok ilçeye yayıldı. Göstericiler birçok parti binası ve kamu binasını ateşe verirken çıkan olaylarda, şu ana kadar 5 kişi öldü, 93 kişi yaralandı.

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Irak Başbakanı İbadi'den, IKBY'e şok uyarı
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