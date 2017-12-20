FETÖ'cü eski hakim kimsenin yüzüne bakamadı!

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan 'Balyoz Darbe Plan' davasının hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in önceki gün yargı önüne çıktığı davada heyetin yüzüne bakamaması dikkat çekti.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında polis ekipleri, geçen 19 Temmuz'da düzenlediği operasyonda eski hakim Ömer Diken'i son görev yeri olan Uşak'ta gözaltına aldı.

MAĞDURLAR UĞRADIKLARI HAKSIZLIKLARI ANLATTI!

Diken hakkında 'Silahlı terör üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen duruşmaya tutuklu sanık Diken, Balyoz Planı davası sanıklarından emekli Orgeneral Çetin Doğan, Orgeneral Ergin Saygun, CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek katıldı. Balyoz Planı davasında ceza alan ve daha sonra beraat eden 59 kişi de davaya katılma talebinde bulundu.

Vatan'ın haberine göre davanın mağdurları o dönem Balyoz davasında uğradıkları haksızları anlattı. Balyoz Planı davası sanıklarından Albay Dursun Çiçek, sanığın görev aldığı sürede devleti yıkmaya çalışan üç kişiden biri olduğunu belirterek davaya müdahil olmak istediğini söyledi.

Diyecek bir şeyinin olup olmadığı sorulan Ömer Diken ise, küstah açıklamalar yaparak Balyoz Planı davası sanıklarının kendisi hakkındaki suçlamalarını kabul etmediğini söyleyerek, "Hakkımdaki tüm suçlamaları reddediyorum. Davaya müdahil olmak isteyenler benim yaptığım görev nedeniyle yargılanmamı istiyorlar. Ancak ben terör örgütü üyesi olmak suçuyla yargılanıyorum. Benim tutuklanmamın tek gerekçesi de Balyoz davasına bakmış olmamdır. FETÖ ile de bir bağlantım yoktur" dedi.

MAĞDUR AVUKATI CEVAP VERDİ

Bunun üzerine söz isteyen mağdur avukatı, Diken'e "Terör örgütüne hizmet etmek sizin göreviniz değil" şeklinde cevap verdi. Duruşma sonunda ise duruşma savcısı Balyoz Planı sanıklarının davaya müdahil edilmesini ve silahlı terör örgütü üyesi suçlaması nedeniyle yargılanan sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti ise İstanbul'da Diken hakkında kumpas suçlamasıyla bir soruşturma yürütüldüğünü belirterek Balyoz Planı davası sanıklarının duruşmaya müdahil olma talebini oy çokluğuyla reddetti. Mahkeme heyeti sanık Diken'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.