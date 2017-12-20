Hüseyin Çapkın ev hapsi kararıyla tahliye edildi



FETÖ'nün mülkiye yapılanmasına ilişkin İstanbul eski valisi Hüseyin Avni Mutlu ve İstanbul eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 15 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.



Duruşmada taleplerin ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, dosyanın geldiği aşama, mevcut delil durumu ve tutuklu sanıkların tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak, Hüseyin Avni Mutlu, Hüseyin Çapkın, Sancaktepe eski kaymakamı Feyzullah Özcan ve İstanbul eski vali yardımcısı Haluk Nadir'in tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Savcı, örgüt içi iletişimin FETÖ'nün gizliliğe en fazla önem verdiği alanlardan biri olduğunu belirttiği mütalaasında, "Sanıkların meslektaşları olan diğer bir kısım sanıklara yine normal telefon irtibatı kurmuş olmalarının da örgüt içi irtibat olarak değerlendirilemeyeceği kanaatindeyiz" dedi.



Savcının mütalaasının ardından duruşmaya yaklaşık 2 saatlik ara verildi. Yeniden toplanan heyet, ara kararını açıklayarak, tutuklu sanıklar Hüseyin Çapkın, Haluk Nadir, Yılmaz Kurt ve Feyzullah Özcan'ın tahliyesine hükmetti. Özcan, Kurt ve Nadir hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyan mahkeme heyeti, oy çokluğu ile tahliyesine karar verilen Çapkın'a ise ev hapsi uygulanmasına hükmetti. Mahkeme başkanı, Çapkın'ın tutukluluk halinin devamı yönünde karşı oy kullandığını açıkladı.



Hüseyin Avni Mutlu'nun da arasında bulunduğu 7 sanığın ise tahliye talebi reddedilirken, üye hakimlerden biri Mutlu'nun adli kontrol uygulanarak tahliye edilmesi gerektiği yönünde karşı oy kullandı. Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Denizli eski valisi Abdulkadir Demir'in dosyasının ayrılmasına karar veren heyet, eksiklikler tamamlandığı takdirde dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmetti. Duruşma 8-9 Şubat tarihine ertelendi.

HÜSEYİN ÇAPKIN TAHLİYE EDİLDİ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mülkiye" yapılanmasına ilişkin 15 sanığın yargılandığı davada tahliyesine karar verilen eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, cezaevinden çıktı.

Silivri Cezaevi'nden minibüsle Kınalı gişelerine getirilen Çapkın'ı eşi Nurten Çapkın karşıladı. Çapkın, eşine sarılarak hasret giderdi.

Burada gazetecilere konuşan Hüseyin Çapkın, "Türk adaletine inandık, çok şükür tahliye olduk. Başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi. Çapkın, bir gazetecinin, "Mehmet Ağar'ın hakkınızda ifade vermesiyle ilgili ne söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Teşekkür ederim, o mahkemenin işi." yanıtını verdi.

"Mehmet Ağar'ın kendisine kefil olduğu iddialarının" sorulması üzerine ise Çapkın, "Kefil yok bu işte. Sağ olsun kim ne biliyorsa onu söyledi. Bizi nasıl tanıyorlarsa öyle söylediler." diye konuştu.

Çapkın, daha sonra eşi ve avukatıyla otomobile binerek buradan ayrıldı