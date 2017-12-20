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Trump, ülkelerini açıkça tehdit etti

Başkanı , 'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na getirilecek tasarıya lehte oy kullanan ülkelere yönelik maddi yardımlarını kesmekle tehdit etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2017 21:17 Güncelleme Tarihi: 20.12.2017 21:19
Trump, BM ülkelerini açıkça tehdit etti

Başkanı , 'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Birleşmiş Milletler kararı taslağı lehine oy kullanan ülkeleri tehdit etti.

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Trump, Beyaz Saray'da yapılan kabine toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Genel Kurulunda oy kullanacak ülkelere işaret ederek, "Yüz milyonlarca dolar, hatta milyarlarca dolar alıyorlar ve bize karşı oy veriyorlar. Bu oyları izliyoruz, kaydedeceğiz. Dikkate almıyoruz" dedi.

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Türkiye'nin girişimleri ile dünya gündeminin ilk maddesi haline gelen ve Mısır tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne sunulan ve ABD Başkanı Donald Trump'a Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaktan vazgeçme çağrısı yapan karar tasarısı yarın oylanacak.

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Trump, BM ülkelerini açıkça tehdit etti
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