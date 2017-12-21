Eski CIA şefi Fuller darbeyle tehdit etti!

Eski CIA üst düzey yöneticisi ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in referansı olarak bilinen Graham Fuller hakkında FETÖ'den yakalama kararı çıkarılmasının ardından eski ajanı kendi blog sitesinden yeni bir açıklama yayımladı.

GÜLEN'İ ÖVEN KİTAPLAR

Gülen'in ABD'de yeşil kart alabilmesi için güven mektubu yazdığını kabul eden Fuller, FETÖ'nün ABD'de tehdit olmadığını iddia etti. FETÖ'yü öven kitap yazdığını ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında Gülen'in olamayacağını da iddia eden Fuller, Türk hükümetini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

Bugüne kadar Türkiye hakkında 3 kitap yazmış olan Fuller, Washington'da ve CIA içinde halen çok sayıda insanın "eski usul rejim değişikliği hevesinde" olduğunu ifşa ederek ABD'de Türkiye'de darbe yapılmasını isteyen geniş bir istihbarat ve siyasi çevre olduğunu açıkça dile getirdi. Fuller, Erdoğan'ın 2011'de görevini bıraksaydı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı başbakanı olarak anılacağını da iddia ederek yazısında şu sözlerle tehdidini sürdürdü: "Ancak şimdiki tutum ve davranışları ona 2019 yılındaki seçimlerde çok pahalı biçimde mal olacak."

SAYGIN TARİH DERGİSİNDEN KÜSTAH BAŞYAZI!

Fuller'i dünyanın en saygın tarih dergilerinden History Today de yayımladığı yazısıyla destekledi! Dergi ana yazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayırdı. Erdoğan'ı, II. Abdülhamid ile kıyaslayan William Amstrong imzalı makalede, imparatorluğun çöküş döneminde padişahın ülkesini demir yumruk ve zorbalıkla yönettiği iftirasında bulunarak imparatorluğun İslamcılık akımıyla yürütülmeye çalışıldığı ve Batı'yla olan bağlarının koparıldığı yalanı ortaya atıldı. Abdülhamid'in de tahta geçtiğinde büyük bir reformcu olduğundan yola çıkarak padişahın hayatının Erdoğan'ın siyasi kariyeriyle örtüştüğünü iddia etti.

REJİM İMASI!

Amstrong yazısının sonunda "Abdülhamid sonunda kendilerine 'Genç Türkler' adını veren ordu içerisindeki geniş katılımlı bir grubun askeri darbesiyle 1909'da görevinden uzaklaştırıldı. Darbenin amacı devleti Anayasal yönetime döndürmekti" diyerek darbe imasında bulundu.(Akşam)