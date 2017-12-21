Kılıçdaroğlu’nun borcunu Battal İlgezdi ödedi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk iddiasıyla görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye neden bu kadar siper olduğunu AKŞAM belgeleriyle açıklıyor. CHP'nin 2009 yerel seçimlerinde İBB adayı gösterdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim masraflarının bir kısmının ödenmemesi nedeniyle alacaklı olan iki firma partiye haciz işlemi başlattı. Genel Merkez Ankara 4. ve 5. İcra Müdürlükleri'ne yolladığı savunmasında borcu reddederek 'Kim imzaladıysa o ödesin" denilip adres olarak da Gürsel Tekin'in başkanlığını yaptığı İstanbul İl Örgütü'nü gösterdi.



Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap!

AYRICALIKLI İHALE

Hukuki mücadelelerine rağmen, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürecinde harcanan muhtelif tanıtım malzemelerinin masraflarını tahsil edemeyen Renksa Reklam Organizasyon ve Ulus Bayrak Reklam adlı firmalarla uzlaşı sağlamak, ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa seçilmesinin ardından gerçekleşti. Her iki firmanın da o dönem henüz yeni kurulan Ataşehir Belediyesi'ne yönlendirildiği ve ayrıcalık tanınarak ihale verildiği, sorunun ise bu şekilde çözüldüğü ortaya çıktı.

İŞTE BELGESİ



İHALEYE SADECE RENKSA KATILMIŞ

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince hazırlanan rapor doğrultusunda, ihalelere fesat karıştırmak suçlamasıyla da itham edilen ve geçici süreyle görevinden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin, Renksa Reklam adlı firmaya verdiği ilk ihalede, pazarlık usulüne gidildiği, yasa gereği 3 firma davet etmek yerine tek bir firmayla işlemi gerçekleştirdiği ihale kayıtlarındaki süreçte göze çarparken, işlemin, Kamu İhale Kanunu'na (KİK) aykırı suç teşkil eden bir işlem olduğu da ayrıca dikkat çekti.

30 MİLYON LİRALIK 54 İHALE ALMIŞ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) adaylığı döneminde, birlikte çalıştığı ve borçlandığı iki firmayı da genel başkan seçilmesinin ardından Ataşehir Belediyesi'ne yönlendirdiği öğrenilen Kılıçdaroğlu'nun referansını dikkate alan Ataşehir'in görevden alınan Belediye Başkanı Battal İlgezdi, o dönem 30'u pazarlık usulü olmak üzere değişik kategorideki 54 ihaleyi CHP'ye haciz koyan Renksa Reklam adlı firmanın almasını sağladı. Şirketin kasasına giren toplam miktar ise 30 milyon 162 bin 592 TL. olarak resmi kayıtlara yansıdı. Diğer alacaklı firma Ulus Bayrak Reklam'ın da 1 milyon 159 bin 475 TL.'lik ihaleyi talimatla kazandığı öğrenildi. (Akşam)