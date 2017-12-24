Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika tek tip kıyafet açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları:

Sudan güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz dost, kardeş bir ülke. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından gerek Sudan yönetimi gerek halkı bize en anlamlı desteği veren ülkelerin başında gelmiştir. Bu desteği, dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız. İstanbul'da düzenlenen Kudüs zirvesine Cumhurbaşkanı bizzat katılarak destek vermişlerdir. Ziyaretim Sudan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olması hasebiyle ayrıca önem taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tek tip kıyafet açıklaması!

"SUDAN MECLİSİ'NE HİTAP EDECEĞİM"

Sudan Meclisi'ne de hitap edeceğim. Türkiye İş Forumu'na da katılacağız. Geniş bir iş adamı katılımı ile ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Afrika turunun ikinci ayağında Çad'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Yine Cumhurbaşkanlığı seviyesinde Çad'a ilk ziyaret.

Yaklaşık 7 yıl önce Tunus halkının başlattığı demokrasi yürüyüşü tüm bölge için ilham kaynağı olmuştu. Türkiye bu süreçte Tunus'a en güçlü destek veren ülkelerin başında gelmiştir. İkili ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkardık. Bu ziyaretim sırasında da değerli dostum Tunus Cumhurbaşkanı'nı gündemimizdeki konuları ele almak üzere ziyaret ve adımların da planlamasını da yapacağız. 2005'ten itibaren Afrika kıtası ile işbirliğimizin giderek güçlendiğini görüyoruz.

Birçok Afrika ülkesi FETÖ mensuplarını sınır dışı etti. Gün geçtikçe bu sayının daha da artacağını düşünüyorum. Bu ziyaretimin bu anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum.

BM'DEKİ TARİHİ KUDÜS OYLAMASI

Amerika'ya çağrımızı yaptık, yapmaya da devam ediyor. Sayın Trump'la da yine görüşme yollarını ararız. Temenni ederim ki sayın Trump da bizi arasın. Başından itibaren İİT dönem başkanı olarak biz onların bizi aramalarını özellikle beklemiştik. Bu konuda aranması gereken ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü dönem başkanıyız. Bizimle bunun istişaresini yapmış olsaydı herhalde bu yanlışa düşülmezdi diye düşünüyorum. Kendilerini arayabiliriz ama şu anda böyle bir karar yok.

Filistin ile görüşmelerini yapmak suretiyle bunun çalışmalarının birlikte yürütüyorlar. Bu işi bırakmak mümkün değil. Bu işin ikinci adımı başarı ile aşıldı. Bunu 3. adım belki 4. adım takip edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a gidiyor

TEK TİP KIYAFET AÇIKLAMASI

Tek tip kıyafet tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sadece duruşmalara gelirken bu insanlar belirlenen elbiselerle gelecek. Bunların içinde tulum giyecekler de var. Bu aslında mağdurların ve mazlumların bir talebidir. Bu Türkiye'ye has bir uygulama değil, dünyanın birçok yerinde uygulanıyor.'' dedi.

TAŞERON DÜZENLEMESİ DE YER ALDI

Taşeron işçi düzenlemesi de KHK'da yer aldı. KHK'da yer alan hükümlere göre, Kamudaki geçici personel 90 gün içinde kadroya alınacak.

OHAL kapsamındaki 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmesi, 4 Aralık 2017 itibarıyla çalıştırılmakta olanları kapsayacak. İşçiler, on gün içinde çalıştıkları idarenin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birime, sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmek üzere yazılı başvurabilecek. Kamu Kurumları'nda çalışan geçici personel 90 gün içinde işe alınacak.

TEK TİP ZORUNLULUĞU

696 sayılı KHK'ya göre, 5275 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"a eklenen maddeyle, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu veya hükümlü bulunanlara, duruşmaya sevk nedeniyle ceza infaz kurumu dışına çıkarılmaları durumunda, ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirildi.

Bu kapsamda, Türk Ceza Kanununun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlıklı beşinci bölümünde yer alan suçlardan hükümlü ve tutuklu bulunanlar için bu madde hükmü uygulanacak.

"Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçunu işleyenler badem kurusu renginde tulum giyecek.

"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlarını işleyenlerle, "Devletin güvenliğine karşı suçlar" ile "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle örgüt kuran tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak.

Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.

İşte o karar: