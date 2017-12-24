Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Filistin mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan'da mevkidaşı Ömer El-Beşir ile baş başa ve heyetler arası görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

El-Beşir'e ve tüm Sudan halkına şahsı ve milleti adına kalbi şükranlarını ifade eden Erdoğan, bu ziyaretin "cumhurbaşkanı" sıfatıyla Türkiye'den Sudan'a yapılmış ilk ziyaret olduğunu söyledi.

Bu ziyaretle, Sudan'la ilişkileri çok daha güçlü bir zemine taşımanın gayreti içerisinde olacaklarını belirten Erdoğan, "Bu anlayışla bugün bir adım attık, o da Türkiye-Sudan arasında iki ülkenin, iki milletin bir stratejik konsey anlaşmasını imzalamış olması. Büyük önem arz ediyor. 12 anlaşma, mutabakat zaptı bunun ilk adımı olmuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm ilgili bakanların kendi aralarında çalışmalarını yapacaklarını, her yıl bir ülkede gerçekleşen çalışmaları değerlendireceklerini bildirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Sudan'ın, kendi dünyalarında çok farklı bir konumunun bulunduğunu vurgulayan Erdoğan, ülkenin, özellikle Afrika ile ilişkilerde müstesna bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, 2005'te başbakanlığı döneminde Türkiye'nin, Afrika'yı adeta "bir stratejik kıta olarak" ele aldığını hatırlatarak, "O zaman 12 büyükelçiliğimizin olduğu Afrika'da, şu anda 39 büyükelçiliğimiz var. Bölgede istikrarın tesisine en fazla katkı sağlayabileceğine inandığımız bir dönemde Sudan, maalesef çok büyük haksızlıklara uğradı. Sudanlı kardeşlerimiz, ticari ve ekonomik ambargolarla adeta tecrit edildi, hayattan tecrit edildi. Ama sabırla bu süreci atlatmanın gayreti içerisinde oldular. Biz bu tür tecrit politikalarına karşı olduğumuzu her zaman söyledik ve Sudan'ın sürekli yanında olduk." dedi.

"AMBARGONUN KALDIRILMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Ticari ve ekonomik ambargoların faydadan ziyade zarar getirdiğini, sivil halkın acı çekmesine neden olduğunu her vesileyle ulusal ve uluslararası toplantılarda ifade ettiklerini anımsatan Erdoğan, "Geldiğimiz noktada Türkiye'nin itirazlarının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha görüyoruz. Sudan'a yıllardır yapılan bu haksız ambargonun, uygulamaların kaldırılmış olmasından da şüphesiz ki memnuniyet duyuyoruz. Yeterli mi? Hayır. Daha atılması gereken bir çok adımlar var. Bu adımların da süratle atılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sudan yönetimi ve halkının, Türkiye'ye en güçlü desteği verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Sudan, Türk milletinin gerçek dostu olduğunu o gece bir kez daha göstermiştir. Şahsım ve milletim adına Cumhurbaşkanı El-Beşir'e ve Sudan halkına en kalbi şükranlarımı ifade ediyorum. Bu desteği ve sergilenen dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden FETÖ ile mücadelemizi her alanda kararlılıkla yürütüyoruz. Eğitim, diyalog, hoşgörü gibi kavramların arkasına saklanan bu hain yapının gerçek yüzü artık ifşa olmuştur. Sudan gibi diğer dost ülkeler de FETÖ'ye karşı gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Örgütün tüm Afrika kıtasında kökünün kazınacağına inanıyorum."



Erdoğan: "Ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır"

"TÜM İNSANLIĞIN SORUNU"

Kudüs'ün sadece İslam dünyasının sorunu olmadığını aynı zamanda Hristiyan dünyasının, tüm insanlığın sorunu olduğunu vurgulayan Erdoğan, konuya ilişkin Papa'yı arayıp görüştüğünü, Rusya Devlet Başkanının desteğini istediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulundaki Kudüs oylamasına ilişkin, "Attığımız müşterek adımlarla birlikte 128 ülkenin verdiği destek ve ABD'nin burada 9'da kalması ve hangi ülkelerle 9'da kaldığı düşünüldüğünde ortaya bir gerçek çıkıyor. Ne kadar güçlü olursanız olun en güçlü olan haktır ve hak burada da galip gelmiştir." dedi.

Bundan sonra yapılacakların önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, özellikle bu işin üçüncü etabında Filistinlilerin yanında olmak, yapılan yanlışların karşısında durmak suretiyle BM'nin bu işin takibini çok daha yakı planda ele almasını isteyeceklerini ifade etti.

"PAPA'NIN TAVRINI TAKDİRLE KARŞILADIM"

"Sayın Papa'nın bu noktadaki tavrını takdirle karşıladım. Bu süreci takdirle karşılamamın sebebi daha sonrada yaptıkları açıklamalarla yine bu süreci onların da takip edecek olması, bizim aynı şekilde takip ediyor olmamız bir dayanışmayı ortaya koymuştur." diyen Erdoğan, bunun tüm insanlığın meselesi haline geldiğini söyledi.

Oylamada çekimser kalan ülkelerin konumunun da önemli bir konu olduğuna işaret eden Erdoğan, çekimser kalan ülkelerin de geçici bir ürkekliği, korkaklığı yaşadıklarını ama bunun daha sonra yine lehte gelişeceğini belirtti.

Kudüs'ün sahiplerinin tüm insanlık olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin büyükelçiliğinin Kudüs'te olduğunu açıkça ifade etmek istiyorum. Fiili olarak bu böyledir ama işgal kalktığı zaman gereği yapılacaktır." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sudan'da coşkulu karşılama

ERDOĞAN'A, YÜKSEK DEVLET NİŞANI VERİLDİ

Daha sonra iki lider önce baş başa görüştü, ardından da heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

El-Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yüksek Devlet Nişanı verilirken, Türkiye ve Afrika arasında ilgili bakanlar ve yetkililerce 13 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:

"Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması, Bilim, Teknoloji ve Sanayi İşbirliği Protokolü, Jeolojik Araştırma ve Maden Kaynaklarını Değerlendirme İşbirliği Projesi Anlaşması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Ortak Eylem Planı, Ormancılık Alanında İşbirliği Anlaşması, Eğitim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, 2018-2020 yıllarına Yönelik Turizm Alanında İşbirliği Uygulama Programı, Çevre Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Sudan Sanayi Bakanlığı Arasında Mutabakat Zaptı, YTB ile Yurt Dışında Çalışan Sudanlılar Başkanlığı Arasında Diaspora Konularında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, TRT ile Sudan Radyo Televizyon Kurumu Arasında İşbirliği Protokolü, İki ülke arasında Stratejik İşbirliği Programına ve Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama, Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması."













