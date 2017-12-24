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Serbest bırakma kararı çıktı ama...

İsrail Ofer Askeri Mahkemesinin, çok sayıda İsrail askeri tarafından gözleri bağlı şekilde götürülürken çekilen fotoğrafıyla adeta direnişinin sembolü haline gelen 16 yaşındaki Fevzi el-Cuneydi'nin serbest bırakılması yönünde karar aldığı, ancak savcılığın karara itirazda bulunduğu öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 24.12.2017 20:03 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 20:16
Serbest bırakma kararı çıktı ama...

AA muhabirine konuşan Fevzi'nin amcası Reşad el-Cuneydi, Ofer Mahkemesinin yeğeni hakkında 2 bin 860 dolar kefaletle serbest bırakılması yönünde karar aldığını, ancak savcılığın bu karara itiraz ettiğini söyledi.

Amca Cuneydi, Fevzi'nin avukatının mahkemeden, nihai kararın 48 saat içinde verilmesini talep ettiğini aktardı.

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Filistin Esirler Cemiyeti avukatı Erva Huleyhil de savcılığın, serbest bırakılma kararının ardından itiraz mühleti verilmesi için 48 saat erteleme istediğini belirtti.

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Huleyhil, Fevzi'nin maruz kaldığı ihlallerle ilgili Uluslararası Çocukları Savunma Hareketi'ne şikayette bulunacaklarını kaydetti.

İşgalci ülkenin insafına terk etmeyiz

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki 'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

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Serbest bırakma kararı çıktı ama...
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