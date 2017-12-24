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Yeni ile ihraç edilenler arasında dikkat çeken isim

'ın Beytüşşebap ilçesi eski Kaymakamı olan ve / silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklanarak yargılaması devam eden de 695 sayılı ile ihraç edildi

Giriş Tarihi: 24.12.2017 12:51 Güncelleme Tarihi: 24.12.2017 13:24
Yeni KHK ile ihraç edilenler arasında dikkat çeken isim

Olağanüstü Hal kapsamında hazırlanan ve 'de bugün yayımlanan 695 sayılı kanun hükmünde kararname ile İçişleri Bakanlığı'ndan da 20 kişi ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan ihraç edilenler arasında, bir dönem 'ın Beytüşşebap İlçesi Kaymakamı olan de yer aldı.

FETÖ'DEN YARGILANIYOR

Beytüşşebap Kaymakamı olduğu dönemde rütbe tenzili ile Elazığ Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atanan Güntepe, daha sonra /PDP terör örgütünün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak, tutuklanmıştı. Hakkında, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Güntepe'nin yargılaması Gaziantep 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.

Hazırlanan iddianamede, Güntepe'nin, şifreli haberleşme programı ByLock'a 27 Ağustos 2014 tarihinde giriş yaptığını ve 483 kez kullandığı iddia edilmişti. Güntepe Beytüşşebap'ta Jirki Aşireti tarafından düzenlenen 15 Temmuz darbe girişiminin protesto edildiği gösteride de konuşma yapmıştı.

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Yeni KHK ile ihraç edilenler arasında dikkat çeken isim
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