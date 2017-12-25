Fransa'da intihar girişiminde bulunan sığınmacı öldü

Yerel La Provence gazetesindeki habere göre, 19 aydan beri Marsilya'da yaşayan ve oturma izni başvurusu reddedilen Arnavutluk vatandaşı, sınır dışı edilmek üzere konulduğu Adli Tutukluluk Merkezi'nde intihar girişiminde bulundu.

Merkezde tutulduğu odada 14 Aralık'ta kendisini asmış olarak bulunan 23 yaşındaki sığınmacının, koma halinde kaldırıldığı Marsilya Devlet Hastanesinde yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

SINIRDIŞI EDİLECEKTİ

Marsilya'daki pazarlarda satıcılık yapan sığınmacının oturma izni başvuruna ret yanıtı geldikten sonra ülkesine sınır dışı edileceğini bildiği, tutukluluk merkezinde dönüş hazırlıkları yaptığı belirtilerek, olaydan bir gün önce odasının değiştirilmesi için merkez yönetimine başvurduğu kaydedildi.

İNTİHARLAR ARTTI

Şehirde sığınmacılara destek faaliyetlerinde bulunan Forum refugies-Cosi Derneği yetkilileri, Fransa'daki sığınmacı ve adli tutukluluk merkezlerinin içler acısı durumuna dikkati çekerek, sadece kentteki Adli Tutukluluk Merkezi'nde son iki ayda 7 intihar vakasının meydana geldiği bilgisini paylaştı.

Dernek yetkilileri ayrıca, bu merkezlerde sığınmacılara yönelik sayısız saldırı, yaralama ve şiddet olaylarının da sürekli artış gösterdiğini bildirdi.