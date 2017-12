BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Sudan , Çad ve Tunus'u kapsayan 4 günlük Afrika turu dün başladı. Erdoğan, hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında ve Sudan Milli Meclisi'ndeki konuşmasında önemli mesajlar verdi:Afrika'nın birçok ülkesinde FETÖ 'ye ait okulların Maarif Vakfı'na devredildiğini görmenin mutluluğu içindeyiz. Hayır, eğitim, diyalog diyerek milleti kandıran FETÖ'cü alçaklar, Afrikalı kardeşlerimizin ihtiyaçları üzerinden de sömürü çarklarını döndürüyor. Bu katil sürülerini Afrika kıtasında da barındırmamakta kararlıyız.(BM kararı sonrası Trump ile bir görüşme yapıp yapmayacağı) Olmaması için hiçbir sebep yok. Temenni ederim ki Sayın Trump da tabii bizi arasın. Eğer bizimle bunun bir istişaresini yapmış olsaydı, herhalde bu yanlışa düşülmezdi diye düşünüyorum.(FETÖ sanıklarına tek tip kıyafet) Bu aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir.Bu sese kulak vermenin bir adımıdır.Türkiye'ye mahsus bir olay değil. Bu sadece duruşmalara gelirken bu insanlar, tek tip elbiseleriyle, belirlendiği şekilde gelecek. Yani öyle kravatlı, çok havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler.(ABD'nin Kudüs kararı) Kime sordu? Kendi kendine bu kararı verdi... İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı bendim.Benimle hiç görüşmedi, Bunun yanında Papa ile hiç görüşmedi.Kudüs, Müslümanların ilk kıblesi olması hasebiyle bizim bir defa söz hakkımız var. Aynı şekilde Kudüs'te Hıristiyanların söz hakkı var. Beyefendi bunlara sordu mu? Hayır, sormadı.Düşünebiliyor musunuz, down sendromlu 28-29 yaşındaki Muhammed'i İsrail'in askerleri ne yapıyor, tartaklıyor. Ya utanmaz mısınız siz, sıkılmaz mısınız? Sayın Trump sen bunları görmedin mi ya? Senin imkanların daha fazla.Sen rahatlıkla bunları görmüşsündür.Ya 15 yaşındaki o gence acımadın mı? Sen de evlat sahibisin, ben de evlat sahibiyim. Ben nasıl acıyorsam senin de acıman lazım. Ama bu başka bir duygu.Sudan'aCumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından başkent Hartum'da resmi törenle karşılandı. Konvoyun geçeceği yol boyunca Sudanlılar, ellerinde bayraklarla Erdoğan'a tezahürat yaptı, "Erdoğan ve El Beşir, değişimin ve zaferin liderleri" afişleri asıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 200 işadamı ile çıktığı 4 günlük Afrika seyahatinin ilk durağı Sudan'da dün Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir tarafından resmi törenle karşıladı. Tayyip Erdoğan'a Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan eşlik etti. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayanlar arasında, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı El Beşir'in eşi Widad Babiker Ömer Modawi ile Dostluk Sarayı'nda bir araya geldi. Modawi, bakan ve milletvekillerinden oluşan heyetiyle Emine Erdoğan'ın şahsında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye Kudüs konusundaki duruşu nedeniyle teşekkürlerini iletti.Sudan,Çad ve Tunus'la birlikte Erdoğan'ın başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı döneminde ziyaret ettiği Afrika ülkesi sayısı da 28'e ulaşacak. Erdoğan, böylece Afrika'yı en çok ziyaret eden lider olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece bu yıl kıtada ziyaret ettiği ülke sayısı da 6'ya ulaşacak."Sudan'ın bizim dünyamızda çok farklı bir yeri var. 2005'te Afrika'yı adeta bir stratejik kıta olarak ele almış. Öyle bakmıştık. Afrika'da 39 büyükelçiliğimiz var. Sudanlı kardeşlerimiz ticari ve ekonomik ambargolarla hayattan tecrit edildi. Biz bu tür tecrit programlarına karşı olduğumuzu her zaman söyledik; Sudan'ın yanında olduk. Geldiğimiz noktada itirazlarımızın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Kardeşim El-Beşir'in politikalarının ciddi payı olmuştur."BM Genel Kurulu'nda 128 ülke dik durduyda, karşı durduysa, sizin yanınızda 8 ülke ki bunların da nüfusları çok enteresan, 15, 20,25, 30 bin, adeta bizim Türkiye'deki ilçeler gibi. Ne oldu? Telefonlar yaptınız, tehdit ettiniz. İstediğiniz kadar paranız, silahlarınız olsun, haklı olan güçlüdür. Burada haklı olan bizdik.(Trump'a çağrı) Peki ne oldu? Telefonlarla her tarafı aradılar, tehdit etiler. 'Biz size şu kadar dolar veriyoruz, bundan sonra bu dolarları alamayacaksınız' dediler. Siz paralarınızla bir şeyler satın alabilirsiniz, ama insanlığın iradesini satın alamazsınız. Şunu bilmemiz lazım, eğer demokrasinin beşiğiyseniz yaptığınız iş yanlış. Sayın Trump, senin şimdi bundan sonra yapman gereken şu; başını iki elinin arasına alacaksın, biz nerede yanlış yaptık. Bunu düşüneceksin ve buradan tekrar geri döneceksin.